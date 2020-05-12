По словам главврача больницы Святого Георгия Валерия Стрижельцкого, неисправность одного из аппаратов ИВЛ «Авента-М» могло привести к возгоранию. Их установили в больнице 1 мая — и до этого момента претензий к технике не было. В настоящий момент все аппараты выведены из эксплуатации до окончания расследования — в больнице будут использовать ИВЛ другой марки.

Жертвами пожара в больнице Святого Георгия стали пять человек — четыре находились в реанимации, трое из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще один погибший находился в соседней палате. По факту гибели пациентов во время пожара следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Пожар, которому был присвоен второй ранг, удалось локализовать к 06:55 — огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где находится отделение реанимации. Клиника перепрофилирована под пациентов с Covid-19 — госпитализация с внебольничными пневмониями и гриппом ведется туда с 16 марта.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.