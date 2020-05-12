Утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Пожар, которому был присвоен второй ранг, удалось локализовать к 06:55 — огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где находится отделение реанимации. Клиника перепрофилирована под пациентов с Covid-19 — госпитализация с внебольничными пневмониями и гриппом ведется туда с 16 марта.
В больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. Там лечат пациентов с коронавирусом
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@st.georges_hospital
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на Северный проспект, 1, где располагается больница, в 06:29 12 марта. В 06:36 был подтвержден ранг пожара №2, к 06:55 пожар удалось локализовать. Огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где располагаются реанимации.
До приезда на место возгорания пожарных врачи больницы Святого Георгия начали эвакуацию — вывести из отделения реанимации удалось 150 человек. По предварительной информации, пожар привел к гибели нескольких пациентов — как пишет «Фонтанка», речь идет о четырех, а по некоторым данным пяти погибших. Как пишет РИА «Новости», причиной возгорания могла стать неисправность в электрооборудовании.
Напомним, с 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге ведется в больницу Святого Георгия в Выборгском районе. В медицинском учреждении на Северном проспекте, 1 для пациентов с пневмонией и гриппом отведено 580 коек и 36 реанимационных палат, а также 189 доступных аппаратов искусственной вентиляции легких — к ним подключают больных коронавирусной инфекцией.
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