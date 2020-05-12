До приезда на место возгорания пожарных врачи больницы Святого Георгия начали эвакуацию — вывести из отделения реанимации удалось 150 человек. По предварительной информации, пожар привел к гибели нескольких пациентов — как пишет «Фонтанка», речь идет о четырех, а по некоторым данным пяти погибших. Как пишет РИА «Новости», причиной возгорания могла стать неисправность в электрооборудовании.

Напомним, с 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге ведется в больницу Святого Георгия в Выборгском районе. В медицинском учреждении на Северном проспекте, 1 для пациентов с пневмонией и гриппом отведено 580 коек и 36 реанимационных палат, а также 189 доступных аппаратов искусственной вентиляции легких — к ним подключают больных коронавирусной инфекцией.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.