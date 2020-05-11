Сегодня, 11 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. Он рассказал об этом в интервью с телеканалом «ЛенТВ24».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом
На вопрос о том, был ли это карантин или болезнь, глава региона сказал, что еще вчера не смог бы ответить на него. Как признался Дрозденко, он избегал этого вопроса, потому что должен был отметить праздник 75-летия Великой Победы, а к мероприятиям нужно было серьезно подготовиться. Были и другие важные дела: запуск целого ряда программ, например, работа строек, ремонт дорог, благоустройство,а также подготовка школ к ЕГЭ. Помимо этого, губернатор должен был распределить 3,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий, бизнеса, и людей, пострадавших от эпидемии коронавируса.
По словам Дрозденко, при первых признаках плохого самочувствия, он не выходил из дома и вызвал врачей, которые взяли у него тест на коронавирусную инфекцию. У губернатора выявили коронавирус, но он отказался от госпитализации и решил самоизолироваться дома. На пятый день врачи Дрозденко об отсутствии осложнений со стороны легких. «Это была для меня первая маленькая победа!» — отметил губернатор. Болезнь прошла в легкой форме, поэтому он продолжал работать и лечиться дома.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.