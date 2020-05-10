В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса до конца мая

Напомним, в Москве продлили пропускной режим в столице, а также ограничения по работе сфер услуг, культуры, спорта, образования до 31 мая. Мэр Москвы отметил, что открываться «пока еще рано». Сергей Собянин также добавил, что ситуация с распространением вируса в городе стабилизировалась, а у системы здравоохранения «имеется достаточный запас прочности». Однако обратил внимание, что если ситуация будет ухудшаться, ограничительные меры могут быть «восстановлены».

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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