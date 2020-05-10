Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая. Об этом говорится на сайте администрации города.
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса до конца мая
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Фото: Shutterstock
Как пояснила администрация города, это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Количество заразившихся растет: с 1 марта коронавирусом заболели 6990 человек, из них выздоровело – 1662 человека, внебольничной пневмонией заболело 10196 человек, выздоровело – 5593, уточняется на сайте. При этом на карантине находятся 3988 человек. Однако в последние дни резко увеличилось число инфицированных: 8 мая заболело 425 человек, а выздоровело только 65. Власти города считают, что одна из причин этого – низкий уровень самоизоляции, который упал до 2,1 в последние дни.
Кроме того, с 12 мая в городе вводится «масочный режим»: петербуржцы будут обязаны носить маску и перчатки в общественных местах, транспорте, включая такси, а также на улице.
Напомним, в Москве продлили пропускной режим в столице, а также ограничения по работе сфер услуг, культуры, спорта, образования до 31 мая. Мэр Москвы отметил, что открываться «пока еще рано». Сергей Собянин также добавил, что ситуация с распространением вируса в городе стабилизировалась, а у системы здравоохранения «имеется достаточный запас прочности». Однако обратил внимание, что если ситуация будет ухудшаться, ограничительные меры могут быть «восстановлены».
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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