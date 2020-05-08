Прокуратура проверит условия для пациентов госпиталя в «Ленэкспо». Там вместе лежат зараженные COVID-19 и те, у кого диагноз не подтвержден



Комитет по здравоохранению в Петербурге также подтвердил, что в госпитале находятся пациенты как с подтвержденным, так и неподтвержденным COVID-19.

«Нахождение в «Ленэкспо» пациентов с подтвержденной и неподтвержденной коронавирусной инфекцией объясняется тем, что все больные с пневмониями рассматриваются как COVID-положительные в силу того, что лабораторные тесты не обладают 100%-ной чувствительностью. Диагноз зачастую ставится по данным компьютерной томографии и оцениваемой врачами клинической картине, что является общепринятой мировой практикой. Выписка пациентов домой происходит только после получения двух отрицательных результатов анализов», — комментируют представители ведомства.

В комздраве также заметили, что условия содержания в госпитале «отличаются от гостиничных или санаторных, но вместе с тем они удовлетворяют минимальным потребностям».

Прокуратура, которая начала проверку нового медцентра, отмечает, что примет меры реагирования в том случае, если на это будут основания.

Напомним, накануне стало известно, что еще два павильона «Ленэкспо» отдадут под госпиталь для пациентов с COVID-19. Первый временный медцентр запустился в седьмом павильоне «Ленэкспо». Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности лечиться дома. Напомним, ранее город допустил возможность лечения «на дому» и даже рассказал, сколько оно будет стоить. Работать с пациентами в «Ленэкспо» будут около 100 медиков из «Госпиталя для ветеранов войн». «Собака.ru» уже рассказывала, как устроен экстренный медцентр.

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