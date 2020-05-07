На фасадах домов в центре Петербурга появились глиняные фигурки докторов. Стрит-арт-барельефы #ЗащитиВрачей, созданные художницей @vandalizy, призывают петербуржцев оставаться дома в период пандемии коронавируса, чтобы облегчить работу врачей.
На улицах Петербурга появился стрит-арт #ЗащитиВрачей. Глиняные фигурки — оммаж новой работе Бэнкси
Глиняные фигурки докторов появились на фасаде домов №13 по улице Восстания, №13 по Владимирскому проспекту, №15 по улице Пестеля, №51 по Литейному проспекту и других. Как стало известно «Собака.ru», стрит-арт-проект петербургской художницы под ником @vandalizy требование к действию — остаться дома, предложить помощь пожилым людям, успокоить родных, поддержать врачей.
«В разгар карантина я попала в больницу. «Что я могу сделать для медиков» — об этом невозможно не думать, когда видишь, как устают врачи, как им тяжело, какая ответственность на них возложена. Именно тогда я решила реализовать акцию #Защитиврачей — мои глиняные герои должны еще раз напоминать о том, что сейчас нам всем надо объединиться», — рассказала «Собака.ru» художница.
Стрит-арт #ЗащитиВрачей — оммаж новой работе Бэнкси. 6 мая самый таинственный художник представил свою картину «Правила игры меняются» — на монохромном полотне площадью в один квадратный метр изображен мальчик, играющий с игрушечной медсестрой. Фигурка для ребенка — более ценная, чем Человек-паук и Бэтмен, уже оказавшиеся в корзине для мусора.
«Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым», — говорится в записке художника, оставленной сотрудникам больницы Саутгемптон в английском графстве Хэмпшир, возле которой и появилось изображение.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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