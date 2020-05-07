На улицах Петербурга появился стрит-арт #ЗащитиВрачей. Глиняные фигурки — оммаж новой работе Бэнкси

Глиняные фигурки докторов появились на фасаде домов №13 по улице Восстания, №13 по Владимирскому проспекту, №15 по улице Пестеля, №51 по Литейному проспекту и других. Как стало известно «Собака.ru», стрит-арт-проект петербургской художницы под ником @vandalizy требование к действию — остаться дома, предложить помощь пожилым людям, успокоить родных, поддержать врачей.

«В разгар карантина я попала в больницу. «Что я могу сделать для медиков» — об этом невозможно не думать, когда видишь, как устают врачи, как им тяжело, какая ответственность на них возложена. Именно тогда я решила реализовать акцию #Защитиврачей — мои глиняные герои должны еще раз напоминать о том, что сейчас нам всем надо объединиться», — рассказала «Собака.ru» художница.