С 12 мая, когда в России период нерабочих дней будет завершен, в Петербурге, с большей долей вероятности, режим изоляции продлят. Ограничения могут снять по минимуму. Например, в Смольном обсуждают возможность открыть автосалоны для работы по предварительной записи — как необходимого канала сбыта для автомобильных заводов. Кроме того, в городе планируется введение обязательного «масочного режима» — петербуржцев могут обязать носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.

Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация» — в том случае, если в Петербурге не будет зафиксировано резкое увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, на первом этапе может быть разрешена ограниченная работа торговли и услуг, в том числе парикмахерских, бань и небольших магазинов. «Стимулировать выход на улицы не будем. У нас недопустимо низкий коэффициент самоизоляции», — сообщил источник, близкий к оперштабу.

Напомним, 6 мая президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов, в ходе которого обсуждался отказ от режима самоизоляции, а также других ограничений, введенных в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В ходе совещания главный санитарный врач РФ Анна Попова анонсировала поэтапное снятие ограничений. Так, на первом будут возможны занятия физкультурой на улице, прогулки с детьми, работа заведений сферы услуг на ограниченной дистанции.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.