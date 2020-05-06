Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

«Результаты теста на Covid-19 положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — подтвердила РБК пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева.

Напомним, 30 апреля у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. «Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сообщил Мишустин Путину.

1 мая коронавирус диагностировали у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. «Глава Минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз коронавирус подтвержден результатом КТ», — сообщили в министерстве. Сам Якушев заявил, что будет проходить лечение под присмотром врачей одной из городских больниц и останется на связи.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.