Медсестра была госпитализирована с диагностированным Covid-19 — она скончалась 2 мая в Александровской больнице и в группу риска не входила. Как пишут РИА Новости со ссылкой на главврача клиник института Антона Повзуна, в списке памяти медицинских работников, погибших от новой коронавирусной инфекции, она пока что не значится. Всего, по официальным данным, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе коронавирусом заболели 111 человек человек.

Напомним, ранее в Петербурге скончалась санитарка НИМЦ травматологии и ортопедии им. Вредена Юлия Ясюлевич, у которой, по словам семьи, диагностировали коронавирус. Медика госпитализировали прямо из центра им. Вредена, который был закрыт на карантин из-за COVID-19, в больницу № 40 в Сестрорецке еще 17 апреля. Тогда состояние Юлии ухудшилось, и ее было решено перевезти в другое медучреждение.

В списке, где российские медики собирают имена коллег, умерших в период пандемии, имя Юлии Ясюлевич стало сотым. Тем временем в самом НИМЦ им. Вредена карантин закончился на выходных, об этом рассказал заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией центра травматологии и ортопедии имени Вредена Дмитрий Пташников в Instagram. В интервью «Собака.ru» он рассказывал, как развивалась вспышка заболевания.



Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.