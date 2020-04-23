Запрет на посещение храмов в Петербурге продлили до конца апреля

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля — праздника Радоницы», — говорится в обращении к духовенству и прихожанам митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Пока храмы будут закрыты для прихожан, священнослужители, церковные работники и волонтёры продолжают исполнять свои обязанности в храмах согласно штатным обязанностям. «Благочинным надлежит сообщить духовенству подведомственных округов об изменении сроков служения в храмах в закрытом режиме и озаботиться соблюдением благословения», — добавляет митрополит.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.