Глава комитета по здравоохранению прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге, как в Москве

«Готовимся к тому, что ситуация может быть подобна московской, где ежедневно регистрируется в последние дни более 2000 пациентов. Конечно, рост будет, я здесь не буду никого вводить в заблуждение. Рост будет. Мы смотрим, что происходит в Москве. Мы отстаем по развитию эпидситуации, примерно мы можем говорить о 2-3 неделях», — сообщил Лисовец. По мнению главы комздрава, «не будет удивительной цифра и 300, и 400 [заболевших] человек в день».

Напомним, в начале апреля Александр Беглов на заседании малого Правительства сравнил статистику по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Петербурге и Москве. Губернатор отметил, что пусть обстановка в городе и «ухудшается с каждым днем, у нас есть немного времени чтобы подготовиться».

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.