Так, к утру 1 апреля петербуржцы обогнали москвичей в ответственном отношении к мерам по противодействию распространения коронавируса — здесь индекс самоизоляции достиг значения 3,9. К 12:00 у Петербурга индекс составил 3,7, Москвы — 3,5, Екатеринбурга — 3,4. Самыми ответственными оказались жители Набережных Челнов и Череповца (4,3), Нижнего Новгорода и Уфы (4,0), Вологды, Кирова, и Казани (3,9). Следить за индексом самоизоляции можно здесь.

Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию — какие регионы страны вводят карантинные меры.

По состоянию на 1 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 2 777. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.