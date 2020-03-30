В Петербурге вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет

Всем петербуржцам старше 65 лет, которые должны будут перейти на обязательную самоизоляцию, будет начислена доплата в размере 2 тысяч рублей — по словам Беглова, деньги будут переведены им на банковские карточки.

«Меры, которые мы приняли и которые еще предстоит принять, кому-то могут показаться излишними. Но я уверен, что лишними они не будут. Сегодня мы боремся за жизнь и здоровье наших граждан. Цена ошибки или промедления – это чья-то жизнь. Нас не должны упрекнуть в том, что мы что-то не сделали, когда была эта возможность. У нас сегодня есть необходимое время, оно небольшое, чтобы мобилизоваться и создать необходимые резервы… Каждый день мы должны наращивать, как коечный состав в больницах, так и лекарственные средства», — добавил губернатор.

Пока всеобщие карантинные меры введены только в Москве, однако премьер-министр России Михаил Мишустин уже призвал властей регионов рассмотреть возможность также перейти на карантин. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию — какие регионы страны вводят карантинные меры.

По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1836. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.