Где рядом с домом выгулять собаку в условиях карантина? Посмотрите на специальной онлайн-карте

«100 метров вокруг меня» работает на базе «Яндекс.карт». Для того, чтобы посмотреть, сколько на карте составят 100 метров, по правилам отведенные на выгул домашних животных в период карантина, необходимо ввести свой домашний адрес — после чего на карте отобразится разрешенный диаметр.

Также на странице карты можно найти и распечатать специальную листовку — ее предлагают повесить в своей парадной, чтобы напомнить пожилым людям об опасности коронавируса. «В нашем городе коронавирус. Опаснее всего он для пожилых людей. Поэтому мы очень просим вас: не ходите в людные места и побудьте пока дома. А мы, ваши соседи, позаботимся о вас!» — говорится в объявлении.

«Что такое сто метров? Спринтерская дистанция, высота здания Гидропроекта или около 150-160 шагов. А еще 100 метров — это дозволенное расстояние для прогулок с вашей собакой, на которое вы можете отойти от своего дома. Собрали на коленке простую страничку, чтобы понять как эта сотня матчится с вашей географией двора. Внизу кнопка, перейдя по которой можно помочь тем, кто действительно нуждается в помощи. Шарьте, пишите с предложениями, мойте руки, берегите близких и не заплывайте за буйки», — поделился один из создателей карты Даниил Шефтелевич.

Пока всеобщие карантинные меры введены только в Москве, однако премьер-министр России Михаил Мишустин уже призвал властей регионов рассмотреть возможность также перейти на карантин. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию — какие регионы страны вводят карантинные меры.

По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1836. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.