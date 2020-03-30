Какие регионы России перешли в режим самоизоляции из-за коронавируса? Прямая трансляция

С 29 марта карантин введен в Чеченской Республике.

С 30 марта всеобщий режим самоизоляции введен в Москве.

С 30 марта на режим самоизоляции перешла Мурманская область. Власти также приняли решение ограничить въезд в Ковдорский район, Мончегорск, Териберку и Ура-губу в целях предотвращения распространения коронавируса. Ограничения будут действовать с 12:00 30 марта по 00:00 13 апреля в Мончегорске и Ковдорском районе, с 12:00 29 марта до особого распоряжения Териберке и Ура-Губе. Въезд возможен только при наличии постоянной или временной регистрации.

Утром 30 марта заявили о намерении ввести режим самоизоляции для всех жителей региона власти Башкирии.

С 30 марта Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

С 30 марта в Пензенской области ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обязал жителей региона не покидать свои дома — кроме случаев особой необходимости.

С 30 марта режим полной самоизоляции введен в Вологодской области.

С 31 марта на режим самоизоляции из-за коронавируса переходит Калининградская область.

Врио главы Иркутской области ввел режим самоизоляции в регионе.

С 30 марта в Петербурге вводится режим принудительной самоизоляции для пожилых людей.

С 30 марта карантин вводится в Астраханской области.

Режим всеобщей изоляции вводится в Липецской области.

Республика Татарстан вводит режим самоизоляции и приостанавливает межмуниципальные перевозки.

С 30 марта запрет на выезд за пределы района проживания вводится в Ленинградской области.

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