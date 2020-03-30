С 30 марта в России началась нерабочая неделя, ввести которую поручил президент Владимир Путин в связи с ситуацией по распространению коронавируса Covid-2019 в стране. С понедельника выйти на улицы Москвы можно только в случае необходимости — для того, чтобы обратиться за экстренной помощью, совершить покупки в магазине или аптеке, а также вынести мусор. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию — какие регионы страны вводят карантинные меры.
Какие регионы России перешли в режим самоизоляции из-за коронавируса? Прямая трансляция
С 29 марта карантин введен в Чеченской Республике.
С 30 марта всеобщий режим самоизоляции введен в Москве.
С 30 марта на режим самоизоляции перешла Мурманская область. Власти также приняли решение ограничить въезд в Ковдорский район, Мончегорск, Териберку и Ура-губу в целях предотвращения распространения коронавируса. Ограничения будут действовать с 12:00 30 марта по 00:00 13 апреля в Мончегорске и Ковдорском районе, с 12:00 29 марта до особого распоряжения Териберке и Ура-Губе. Въезд возможен только при наличии постоянной или временной регистрации.
Утром 30 марта заявили о намерении ввести режим самоизоляции для всех жителей региона власти Башкирии.
С 30 марта Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
С 30 марта в Пензенской области ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов обязал жителей региона не покидать свои дома — кроме случаев особой необходимости.
С 30 марта режим полной самоизоляции введен в Вологодской области.
С 31 марта на режим самоизоляции из-за коронавируса переходит Калининградская область.
Врио главы Иркутской области ввел режим самоизоляции в регионе.
С 30 марта в Петербурге вводится режим принудительной самоизоляции для пожилых людей.
С 30 марта карантин вводится в Астраханской области.
Режим всеобщей изоляции вводится в Липецской области.
Республика Татарстан вводит режим самоизоляции и приостанавливает межмуниципальные перевозки.
С 30 марта запрет на выезд за пределы района проживания вводится в Ленинградской области.
Новость дополняется.
По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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