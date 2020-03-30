«Указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом. Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — отметил Мишустин.

Напомним, указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта выйти на улицу можно будет только в том случае, если необходимо обратиться за экстренной помощью, совершить покупки в магазине или аптеке, а также вынести мусор. Выгуливать собак можно на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. На работу также можно будет отправиться только по веским причинам. Аналогичные меры ввели власти Подмосковья.