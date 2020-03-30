Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал рассмотреть вопрос о введении всеобщего режима самоизоляции, как в Москве, во всех регионах страны. По его мнению, принятые в Москве и Подмосковье меры — это «логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом».
Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию
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Фото: Shutterstock.com
«Указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом. Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — отметил Мишустин.
Напомним, указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта выйти на улицу можно будет только в том случае, если необходимо обратиться за экстренной помощью, совершить покупки в магазине или аптеке, а также вынести мусор. Выгуливать собак можно на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. На работу также можно будет отправиться только по веским причинам. Аналогичные меры ввели власти Подмосковья.
25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.
С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города.
По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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