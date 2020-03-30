Из списка непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденного 27 марта, в новой редакции исключили компьютерное, электронное и оптическое оборудование, бытовые приборы, автозапчасти, стройматериалы, товары для сада и огорода, похоронные принадлежности, печатные газеты и журналы, табак, очки и линзы.

В новом рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости, которые можно будет купить в нерабочую неделю — 23 наименования. Это санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, детские подгузники, спички, свечи, пеленки для новорожденного, детский шампунь и крем от опрелостей, бутылочки для кормления, соски-пустышки, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, а также зоотовары — включая корма для животных и ветеринарные препараты.