Правительство России изменило список товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля. Под запертом оказались смартфоны и компьютеры, очки и линзы, печатные СМИ и табак. Рассказываем, что еще нельзя купить в ближайшее время.
Смартфоны, линзы и табак: правительство изменило список товаров, которыми можно торговать во время нерабочей недели
Из списка непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденного 27 марта, в новой редакции исключили компьютерное, электронное и оптическое оборудование, бытовые приборы, автозапчасти, стройматериалы, товары для сада и огорода, похоронные принадлежности, печатные газеты и журналы, табак, очки и линзы.
В новом рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости, которые можно будет купить в нерабочую неделю — 23 наименования. Это санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, детские подгузники, спички, свечи, пеленки для новорожденного, детский шампунь и крем от опрелостей, бутылочки для кормления, соски-пустышки, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, а также зоотовары — включая корма для животных и ветеринарные препараты.
25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.
С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города.
По состоянию на 29 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1534. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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