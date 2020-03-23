C 13 марта власти США на месяц запретили въезд в страну из Шенгенской зоны. «Европейский союз не смог принять те же меры предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек. В результате большое количество штатов было заражено через путешественников из Европы. Чтобы новые случаи заражения не фиксировались, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные штаты. Мы боремся с бюрократизмом, чтобы антивирусные препараты стали доступны для граждан в рекордно короткие сроки. Умные действия сегодня предотвратят распространение вируса завтра», — заявил Трамп в ходе обращения к нации.

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей и Государственный Эрмитаж. Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.

По состоянию на 19 марта, в России число случаев коронавируса достигло 199. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.