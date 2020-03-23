Российский актер и режиссер, ученик худрука петербургского МДТ Льва Додина и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Данила Козловский сейчас находится в Америке — там же в начале года актеру родила первенца актриса и режиссер Ольга Зуева. По состоянию на 23 марта, США является третьей страной по количеству заболевших новым коронавирусом Covid-2019 — более 35 тысяч зараженных, 473 выздоровевших. Улицы одного из самых густонаселенных городов Штатов также опустели. По ним и прогулялся Козловский — посмотрите, как выглядит Нью-Йорк во время пандемии.
«#Осознанность»: Данила Козловский прогулялся по опустевшему из-за пандемии коронавируса Нью-Йорку
C 13 марта власти США на месяц запретили въезд в страну из Шенгенской зоны. «Европейский союз не смог принять те же меры предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек. В результате большое количество штатов было заражено через путешественников из Европы. Чтобы новые случаи заражения не фиксировались, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные штаты. Мы боремся с бюрократизмом, чтобы антивирусные препараты стали доступны для граждан в рекордно короткие сроки. Умные действия сегодня предотвратят распространение вируса завтра», — заявил Трамп в ходе обращения к нации.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей и Государственный Эрмитаж. Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
По состоянию на 19 марта, в России число случаев коронавируса достигло 199. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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