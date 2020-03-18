«Это война. Враг невидим, но некоторые линии фронта понятны. Сегодняшние трудности, конечно, далеки от тех ужасов, которые знает наша история, включающая в себя Блокаду. Было много хуже, чем сегодня, и страшнее. Но стены Эрмитажа хранят для нас бесценный опыт того, как в условиях изоляции и угроз сохранять душу, тело и честь Музея.

Эрмитаж продолжает работать и выполнять свою миссию – собирать, хранить, реставрировать, изучать и делать доступным для сегодняшних и будущих поколений мировое культурное и художественное наследие. В условиях мировой пандемии и паники последняя функция – доступность – временно переходит online, что вполне соответствует духу времени.

Во время Блокады наши предшественники обеспечивали сохранность зданий и интерьеров, ловили и тушили бомбы, читали лекции воинам и друг другу, торопились завершить научные труды, придумывали и проводили экскурсии вдоль пустых рам. И все это в условиях жесткой дисциплины. Благородная практика и мистика блокадного Эрмитажа всегда остается с нами и служит примером.

Изоляцию можно и нужно использовать для новой интеллигентной интеллектуальной работы. Нам предстоит превратить проблемы в возможности. Жесткая необходимость требует серьезно использовать все новейшие средства связи – от электронных совещаний до экскурсий online. У нас есть и возможность попридержать бег времени, и составить полные «дефектные ведомости» нашей инженерной, хранительской и научной работы. Мы можем задуматься о прошедших десятилетиях и написать их аналитическую историю.

Выставки и экскурсии, постоянно транслируемые online, расширяют нашу аудиторию. Первая экскурсия ВКонтакте и Одноклассниках из закрытого для посещения «Эрмитажа – Старая Деревня» за два дня собрала более 300 000 просмотров. У нас есть возможность намного шире, чем обычно, распространять глубокое проникновение в сложный мир мировой культуры.

Последние события показали, как правы мы были, постоянно объясняя, что доход и прибыль музеев не должны быть основой их оценки и главное – финансирования. Исчезновение туристов напоминает, что подлинная доступность культуры не в том, чтобы распахнуть все двери. Хорошо, что мы сумели внести и пока отстоять поправку к Конституции, объявляющую поддержку и защиту культуры обязанностью государства. Мы снова говорим, что мнение людей культуры должны выслушивать и слышать.

Нам предстоит доказать себе и миру, что культура умеет противостоять беде, даже если беда послана свыше. Мы повышаем заботу о безопасности и сохранности коллекций. Мы не сокращаем, а расширяем межмузейные связи и солидарность. Мы активизируем нашу просветительскую деятельность, сегодня – online. Мы должны предъявить «городу и миру» пример интеллигентного понимания доступности, эффективности, открытости дисциплины и умного оптимизма