Сегодня в Петербурге завершили украшать главную новогоднюю елку, установленную на Дворцовой площади. Теперь ты здесь, нарядная, на праздник к нам пришла: сверкая световыми композициями на 25 метро в высоту. По этому случаю собрали фоторепортаж — посмотрите, как она выглядит (а лучше вживую!).