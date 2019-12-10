Сегодня в Петербурге завершили украшать главную новогоднюю елку, установленную на Дворцовой площади. Теперь ты здесь, нарядная, на праздник к нам пришла: сверкая световыми композициями на 25 метро в высоту. По этому случаю собрали фоторепортаж — посмотрите, как она выглядит (а лучше вживую!).
Фоторепортаж: на Дворцовой площади завершили украшение главной новогодней елки Петербурга
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@lebed_slavka
1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту.Первая елка появилась 12 ноября у Гостиного двора, позже новогоднее оформление появилось на Большой Конюшенной улице. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель, решение должны принять петербуржцы — такую возможность им предоставят в 2020 году.
В преддверии Нового года-2020 в Петербурге откроют на 10 елочных базаров больше, чем в прошлом году. В ДЛТ открылся Большой Новогодний базар с елочными игрушками, украшениями ручной работы и праздничными лавками. «Новая Голландия» объявила программу на новогодние праздники, «Ночлежка» запустила акцию по сбору новогодних подарков для бездомных. Главный гастроэнтеролог России дал совет, как правильно провести праздники, а синоптики рассказали о погоде в Петербурге на Новый год.
Уже на следующей неделе в «Севкабель Порту» откроют «Каток у моря». В этом году он станет в два раза больше, чем в прошлом — одновременно на площадке, которая откроется с на площади с другой стороны «Цеха», смогут кататься 300 человек. Уже четвертый сезон катания на коньках открыла «Новая Голландия». Площадка как и прежде расположена на месте газона перед главной сценой, но с большими возможностями приятно провести время — с обогреваемой зоной, трдельниками и ухой от «Кококо» (да-да!). А еще катки появились у Лахта Центра и на Елагином острове.
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