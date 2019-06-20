Вчера, 19 июня, в Париже состоялись торги аукционного дома Drouot. Одним из лотов стал ржавый револьвер, из которого предположительно застрелился художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог. Сумма сделки составила 162 500 евро — на начальном этапе револьвер был оценен в 40-60 тысяч.

Имена продавца и покупателя традиционно не раскрываются — предположительно, револьвер выставила на аукцион художница Реджин Тальяна, чьи родители в 1952 году приобрели дом Ван Гога, в котором художник проживал до своей смерти. Семье Тальяны револьвер, в свою очередь, перешел от фермера, который в 1960 году нашел оружие в поле, где был сделан смертельный выстрел в область сердца.

Револьвер марки Lefaucheux pinfire не является официально доказанным орудием самоубийства Ван Гога, однако его тип, калибр, место нахождения и выраженные коррозии на корпусе дают экспертам возможность быть практически полностью уверенными в том, что именно из него совершил выстрел художник. Это произошло вечером 27 июля 1890 года — биографы до сих пор спорят над тем, было это убийство по неосторожности местным жителем Рене Секретаном или дело рук самого Ван Гога.

Как пишет The Art Newspaper, институт Ван Гога осудил продажу оружия — в своем заявлении они выступают против «коммерциализации трагического события, которое заслуживает большего уважения» и утверждают, что нет никаких доказательств связи оружия со смертью художника.

Напомним, в начале июня картина русского живописца Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана за рекордные для художника 9,3 миллиона фунтов стерлингов на аукционе Christieʼs в Лондоне. Ранее картина из серии «Стога» французского живописца и одного из основателей импрессионизма Клода Моне ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за рекордные для художника 110,7 миллионов долларов. Также рекорд по продажам поставил американский художник Джефф Кунс — его скульптура «Кролик» ушла с молотка на аукционе Christie’s 15 мая за самую высокую сумму для ныне живущего автора, 91 миллион долларов.