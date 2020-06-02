К началу лета «Собака.ru» собрала подборку легких освежающих блюд и напитков, которые прямо сейчас можно заказать в петербургских ресторанах. В ней – овощные салаты, молодая капуста, нисуаз, гаспачо (в том числе с черешней!), а еще смузи, комбуча и домашние лимонады!
«Что-нибудь легкое!»: 45 летних блюд с доставкой из ресторанов Петербурга
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Рестораны Арама Мнацаканова
Оладьи из цукини, салат с кахетинским маслом, нисуаз с тунцом
Из обширного меню доставки ресторана Probka мы ответственно рекомендуем оладьи из цукини с сыром страчателла (доведенный до гастрономической тонкости вкус детства!) и грузинскую версию классического овощного салата с огурцами, помидорами и зеленью, который заправляют ароматным кахетинским маслом или ореховым соусом. В «Рыбе» – берите грузинский овощной салат с брынзой и заправкой из грецкого ореха и классический нисуаз с тунцом. И не забывайте о домашних лимонадах с тархуном, малиной или облепихой – их тоже привозят на дом.
Где заказать: Probka
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Севиче, брускетты и молодая капуста
Как все знают, команда Дмитрия Блинова на время карантина запустила сразу две доставки. С первой – привозят популярные блюда из меню ресторанов холдинга, со второй – авторские суши, сашими и роллы. Какую бы вы не выбрали, в меню найдется немало блюд способных вызвать ажиотаж на каком-нибудь летнем фестивале. Во-первых, берите севиче – из желтоперого тунца, лосося или томатов. Во-вторых, классные брускетты с лангустинами или пармской ветчиной, молодую капусту в соусе из домашнего сыра и морского окуня с капустой шпиц и соусом из печеного чеснока.
Где заказать: DuoBand
Grün
Суп-кимчи, спагетти с песто
Веганский проект в кластере «Севкабель Порт» летний сезон пока еще толком не открыл, но у них и без того со свежими овощами все в порядке. Например, есть пряный суп-кимчи из листьев цветной капусты с лисичками и морковью конфи, салат с томатами, тофу и песто из черемши со свежими салатными листьями и семечками. А если захотите пасты, но чтобы она была легкой – берите кукурузные спагетти со шпинатным песто.
Где заказать: Grün
Birch
Гаспачо с черешней, смузи и финиковый компот
Ресторан Birch ,еще не запустил доставку, но успешно работает навынос. Идеальный летний обед здесь состоит из авторского гаспачо из свеклы и черешни с лангустинами, капустного стейка с соусом валюте и черным трюфелем, севиче из лосося с авокадо и обязательной фокаччи с томатми, напоминающей толстый домашний пирог. Кроме того, здесь делают и продают смузи в симпатичных бутылочках, например, с авокадо, ананасом и кокосовым молоком, облепихово-мандариновый морс и компот из фиников.
Где заказать: Birch
Bio My Bio
Салат из 10 зеленых овощей, нисуаз с артишоками
Новый ресторан Матильды Шнуровой работает (пока в удаленном формате доставки) на стыке жанров: здесь считают калории, но не уходят в аскезу, и притом не используют на кухне продукты с глютеном и рафинированным сахаром. Самые летние блюда в меню – салат из 10 зеленых овощей (от яблока до горошка) с хумусом и брокколи, салат с овощной стружкой и соусом на основе киви и кокосовых сливок, а еще – роскошный нисуаз с артишоками, обжаренным тунцом, соусом тонато и яйцом пашот, который вполне может заменить собой полноценный обед.
Где заказать: Bio My Bio
Kuznyahouse
Зеленые салаты и драники с цукини и икрой
В Kuznyahouse в карантине не только продают фермерские овощи, но и делают из них базовый салат с заправкой на основе сметаны или оливкового масла для тех, кто хочет почувствовать себя дома как на даче. Хотите более оригинальных вкусов – берите зеленый салат с бобами эдамаме, зеленой фасолью, авокадо и азиатской заправкой, а также – идеальные драники из цукини, которые подают с красной икрой.
Где заказать: Kuznyahouse
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Animals
Smoke BBQ
Гаспачо из томатов, зеленый салат с ростбифом
Великое испанское изобретение – гаспачо из томатов – предлагает ресторан Smoke BBQ. Кроме того, здесь есть фирменный зеленый салат с ростбифом, картофелем и маринованными огурцами, авторская версия вителло тонато со слайсами подкопченого костреца и лосось гравлакс.
Где заказать: Smoke BBQ
Commons
Молодой редис с песто, сэндвич с лососем
Ресторан Commons Антона Абрезова обновил меню, и теперь в нем есть несколько совсем летних блюд. Например, сэндвич с лососем в сосусе понзу, салатом и кремом из батата, и молодой редис с песто из петрушки, оливковым маслом и соусом из черемши. На месте и хит весны – цветная капуста в панировке со сметанным соусом.
Где заказать: Commons
«Мечтатели»
Пита со свеклой и авокадо, смузи
Ресторан «Мечтатели» в рамках подготовки к летнему сезону запустил специальное предложение с едой на вынос «Шава & Сava». Шаверму, впрочем, предлагают в изысканном варианте – с уткой конфи и луковым мармеладом, хумусом и маринованной свеклой или с авокадо и томатным джемом. А каву разливают по демпинговой цене в 180 рублей. Для тех, кто по тем или иным причинам хочет воздержаться от игристого, есть смузи – например, с яблоком и черникой или грушей и морковью.
Где заказать: «Мечтатели»
Saviv
Салат из бакинских томатов
Ближневосточное кафе Saviv уже вернуло в меню прошлогодний летний хит – салат из бакинских томатов с тыквенными семечками и зеленым луком, которые заправляют нерафинированным подсолнечным маслом. Если этого вам покажется мало – берите печеные перцы с муссом из козьего сыра, кедровыми орехами и свежей зеленью, а еще – летний салат с солеными лимонами и молодым сыром.
Где заказать: Saviv
Meal
Комбуча, вотеркефир и имбирное пиво
Ресторан Meal в карантин трансформировался в пиццерию, но полностью отказываться от концептуального подхода не стал. Здесь делают, например, неклассическую пиццу с креветками и тыквой, пиццу с тартаром из говядины, а любителям салатов предлагают айсберг с трюфельным айоли. Но главный повод заглянуть в ресторан в жаркий день – самодельные напитки: комбуча, вотеркефир и имбирное пиво.
Где заказать: Meal
Animals и «Фартук»
Большой зеленый салат, молодая капуста с чечевицей
Объединенная доставка ресторана Animals, кафе «Фартук» и бара Union предлагает целую подборку освежающей еды: например, большой зеленый салат со свежим огурцом, бобами эдамаме, мятой и тархуном или салат с авокадо на гриле, печеной свеклой и киноа. Для более основательного перекуса – берите молодую капусту с чечевицей и соусом из копченого тофу или большой рыбный суп с черри и пастой орзо.
Где заказать: «Локалочка»
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