Рестораны Арама Мнацаканова

Оладьи из цукини, салат с кахетинским маслом, нисуаз с тунцом

Из обширного меню доставки ресторана Probka мы ответственно рекомендуем оладьи из цукини с сыром страчателла (доведенный до гастрономической тонкости вкус детства!) и грузинскую версию классического овощного салата с огурцами, помидорами и зеленью, который заправляют ароматным кахетинским маслом или ореховым соусом. В «Рыбе» – берите грузинский овощной салат с брынзой и заправкой из грецкого ореха и классический нисуаз с тунцом. И не забывайте о домашних лимонадах с тархуном, малиной или облепихой – их тоже привозят на дом.

Где заказать: Probka

DuoBand

Севиче, брускетты и молодая капуста

Как все знают, команда Дмитрия Блинова на время карантина запустила сразу две доставки. С первой – привозят популярные блюда из меню ресторанов холдинга, со второй – авторские суши, сашими и роллы. Какую бы вы не выбрали, в меню найдется немало блюд способных вызвать ажиотаж на каком-нибудь летнем фестивале. Во-первых, берите севиче – из желтоперого тунца, лосося или томатов. Во-вторых, классные брускетты с лангустинами или пармской ветчиной, молодую капусту в соусе из домашнего сыра и морского окуня с капустой шпиц и соусом из печеного чеснока.

Где заказать: DuoBand

Grün

Суп-кимчи, спагетти с песто

Веганский проект в кластере «Севкабель Порт» летний сезон пока еще толком не открыл, но у них и без того со свежими овощами все в порядке. Например, есть пряный суп-кимчи из листьев цветной капусты с лисичками и морковью конфи, салат с томатами, тофу и песто из черемши со свежими салатными листьями и семечками. А если захотите пасты, но чтобы она была легкой – берите кукурузные спагетти со шпинатным песто.

Где заказать: Grün

Birch

Гаспачо с черешней, смузи и финиковый компот

Ресторан Birch ,еще не запустил доставку, но успешно работает навынос. Идеальный летний обед здесь состоит из авторского гаспачо из свеклы и черешни с лангустинами, капустного стейка с соусом валюте и черным трюфелем, севиче из лосося с авокадо и обязательной фокаччи с томатми, напоминающей толстый домашний пирог. Кроме того, здесь делают и продают смузи в симпатичных бутылочках, например, с авокадо, ананасом и кокосовым молоком, облепихово-мандариновый морс и компот из фиников.

Где заказать: Birch

Bio My Bio

Салат из 10 зеленых овощей, нисуаз с артишоками

Новый ресторан Матильды Шнуровой работает (пока в удаленном формате доставки) на стыке жанров: здесь считают калории, но не уходят в аскезу, и притом не используют на кухне продукты с глютеном и рафинированным сахаром. Самые летние блюда в меню – салат из 10 зеленых овощей (от яблока до горошка) с хумусом и брокколи, салат с овощной стружкой и соусом на основе киви и кокосовых сливок, а еще – роскошный нисуаз с артишоками, обжаренным тунцом, соусом тонато и яйцом пашот, который вполне может заменить собой полноценный обед.

Где заказать: Bio My Bio

Kuznyahouse

Зеленые салаты и драники с цукини и икрой

В Kuznyahouse в карантине не только продают фермерские овощи, но и делают из них базовый салат с заправкой на основе сметаны или оливкового масла для тех, кто хочет почувствовать себя дома как на даче. Хотите более оригинальных вкусов – берите зеленый салат с бобами эдамаме, зеленой фасолью, авокадо и азиатской заправкой, а также – идеальные драники из цукини, которые подают с красной икрой.

Где заказать: Kuznyahouse