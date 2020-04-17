Где заказать еду для семейного ужина? А под сериал? – Ультимативный гид по доставке

Завтраки

Чтобы начать день с чего-то полезного и вкусного

Сырники из «Мечтателей» – практически эталон. Их готовят трех видов: сладкие – с соленой карамелью или кокосовой сгущенкой, несладкие – с лососем и артишоками. Кроме того, в меню завтраков – несколько видов омлета, каши, сэндвичи и панкейки с шоколадным кремом и соусом из малины.

Еще одно образцовое место для завтраков в Петербурге – кафе Charlie – тоже возит еду домой. Одних только каш здесь семь видов (от конопляной и амарантовой до пшенной), а еще – омлеты, круассаны, тосты и знаменитый килограммовый сырник, которым с утра можно накормить целую семью.

Многие из тех, кто живет или работает в центре, давно привыкли ходить по утрам в Saviv на шакшуку, сэндвичи в халах, яйца бенедикт, запеканки и гранолу с заатаром. Все это ближневосточное волшебство теперь можно заказывать домой.

Самая главная утренняя выпечка – это, конечно, круассаны. Одни из лучших делают (и доставляют) во французских кондитерских Ôpetit. Но на завтрак заказать здесь можно и что-то более сытное: скажем, крок-месье с шампиньонами и ветчиной или рисовую кашу с ванилью и ягодным соусом.

Вензель с малиной, сэндвичи, круассаны с миндальным кремом, – популярная петербургская сеть с выпечкой возит домой даже кофейные напитки в бутылочках. Идеальным вариантом будет и просто заказать свежий хлеб (например – чиабатту), а к нему – ломтики малосоленого лосося или сыр.

Собственную службу доставки запустили пекарни «Коржов»: здесь берем хлеб, отличную выпечку, пироги и десерты: ромовую бабу, шоколадный фондан и одну из лучших в городе булочек шу с ванильным кремом.

Сеть «Линдфорс» теперь доставляет свои пироги на дом. Из разделы сытных – берите классический пирог с капустой, кулебяку с грибами и рыбник из филе судака и зубатки, а на сладкое – пирог с вишней.