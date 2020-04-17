Домашняя изоляция – не повод отказываться от ресторанной еды. «Собака.ru» уже рассказывала о службах доставки из петербургских заведений, а теперь сделала гид, который поможет лучше в них сориентироваться.
Где заказать еду для семейного ужина? А под сериал? – Ультимативный гид по доставке
-
Saviv
Завтраки
Чтобы начать день с чего-то полезного и вкусного
«Мечтатели»
Сырники из «Мечтателей» – практически эталон. Их готовят трех видов: сладкие – с соленой карамелью или кокосовой сгущенкой, несладкие – с лососем и артишоками. Кроме того, в меню завтраков – несколько видов омлета, каши, сэндвичи и панкейки с шоколадным кремом и соусом из малины.
Charlie
Еще одно образцовое место для завтраков в Петербурге – кафе Charlie – тоже возит еду домой. Одних только каш здесь семь видов (от конопляной и амарантовой до пшенной), а еще – омлеты, круассаны, тосты и знаменитый килограммовый сырник, которым с утра можно накормить целую семью.
Saviv
Многие из тех, кто живет или работает в центре, давно привыкли ходить по утрам в Saviv на шакшуку, сэндвичи в халах, яйца бенедикт, запеканки и гранолу с заатаром. Все это ближневосточное волшебство теперь можно заказывать домой.
Ôpetit
Самая главная утренняя выпечка – это, конечно, круассаны. Одни из лучших делают (и доставляют) во французских кондитерских Ôpetit. Но на завтрак заказать здесь можно и что-то более сытное: скажем, крок-месье с шампиньонами и ветчиной или рисовую кашу с ванилью и ягодным соусом.
«Буше»
Вензель с малиной, сэндвичи, круассаны с миндальным кремом, – популярная петербургская сеть с выпечкой возит домой даже кофейные напитки в бутылочках. Идеальным вариантом будет и просто заказать свежий хлеб (например – чиабатту), а к нему – ломтики малосоленого лосося или сыр.
«Коржов»
Собственную службу доставки запустили пекарни «Коржов»: здесь берем хлеб, отличную выпечку, пироги и десерты: ромовую бабу, шоколадный фондан и одну из лучших в городе булочек шу с ванильным кремом.
«Линдфорс»
Сеть «Линдфорс» теперь доставляет свои пироги на дом. Из разделы сытных – берите классический пирог с капустой, кулебяку с грибами и рыбник из филе судака и зубатки, а на сладкое – пирог с вишней.
-
Animals
Обед
Чтобы не тратить время на готовку между видео-конференциями в Zoom
Meal
Команда авторского бистро Meal, меню которого построено вокруг ферментации, теперь готовит и доставляет обеды за скромные 490-590 рублей. Меню каждый день новое, а в дополнение к обеду можно заказать фирменную комбучу, вотеркефиры и имбирное пиво.
«Футура»
Скандинавское бистро «Футура» в кластере «Ленполиграфмаш» придумало подписку на обеды (которые, заметим, и раньше были их сильной стороной). За 2200 рублей можно в течение пяти дней до вечера не думать о готовке. Кроме того, рекомендуем заказывать здесь домашний хлеб и другую выпечку.
Animals, «Фартук» и Union
Команда винного ресторана Animals, кафе «Фартук» и бара Union запустила собственную службу доставки «Локалочка». Меню специальное: для него выбрали блюда, хорошо зарекомендовавшие себя в доставке, а так же ввели новые демократичные позиции, которых раньше не было. Для обеда – идеальный вариант, тем более в меню сплошь здоровая еда: суп-пюре из лука порея, запеченная карельская форель и стейки из молодой капусты с соусом из копченого тофу.
Robata bar
Как любое порядочное суши-бистро Robata bar возит домой суши, роллы и азиатскую лапшу. Но помимо этого – предлагает заказывать обеденные бизнес-ланчи: например, набор из двух блюд будет стоить всего 270 рублей, а из четырех – 450 рублей.
-
Jerome
Семейный ужин
Чтобы посвятить вечер общению с близкими
Рестораны Арама Мнацаканова
Итальянская еда – лучшее что можно придумать для семейного ужина. Проверенные вариант – рестораны Арама Мнацаканова: Probka, Jerome, «Рыба», Mama Tuta и «Рыба на даче». У каждого заведения – собственное специальное меню: например, в Probka можно заказать практически любую пиццу, несколько видов пасты и ризотто, разнообразные закуски и антипасти и даже осьминога по-сицилийски. На десерт привезут тирамису или сицилийские канноли.
Kuznyahouse
Если заказываете еду в ресторан Kuznyahouse на Новой Голландии, у вас есть две опции: можно взять полностью готовые блюда вроде камбалы на гриле, тартара из говядины или котлет из сома. А можно – выбрать еду из раздела Specials: в этом случаем вам привезут набор подготовленных продуктов и рецепт от шеф-повара Руслана Закирова и можно будет всей семей взяться за готовку.
Smoke BBQ
Мясной ресторан Smoke BBQ в карантине буквально перепридумал себя заново: теперь это полноценный онлайн-проект, с доставкой готовой еды и полуфабрикатов, собственной службой консьержей и даже радио. В меню есть специальный раздел для семейных обедов и ужинов: можно заказать большую порцию фирменного брискета, техасский оливье с индейкой, сливочную уху на несколько порций или мясное рагу с печеными перцами и фасолью.
Ginza Project
Идеальный вариант для большой семьи, когда найти компромисс в выборе ресторана непросто. Ginza Project известна своим космополитичным подходом, а в одном меню легко уживаются суши, грузинские чахохбилли, итальянская паста и авторская еда. Важный плюс – служба доставки здесь работает много лет, так что обойдется без неприятных сюпризов.
Рестораны Stroganoff Group
Сытную и понятную еду из ресторанов «Строганов Стейк Хаус», «Русская Рюмочная №1», «Строганов Бар и Гриль» можно было заказывать домой и раньше, а теперь меню доставки значительно расширили. Помимо прочего предлагают готовые обеды на всю семью.
«Ферма Бенуа»
В семейном ресторане, известном самым серьезным в городе подходом к составлению безглютенового меню, предлагают еду, которая понравится всем: несколько видов шашлыка, пицца, паста, рыба и мясо на гриле, а также суп с фрикадельками и макароны с сыром для детей. Кроме прочего здесь есть раздел с полуфабрикатами – пельменями и варениками на любой вкус.
-
«Общество чистых тарелок»
Наборы еды
Чтобы не думать, чем кормить семью в течение нескольких дней
«Общество чистых тарелок»
«Общество чистых тарелок» Кирилла Иванова и Александра Берковского отказалось от привычного меню и запустило доставку наборов готовой еды, которой на пару дней хватит небольшой семье. В каждой коробке, которую привозит курьер, сразу 4 килограмма еды – 10 блюд и 18 порций. Меню меняется каждую неделю, а для вегетарианцев есть специальная версия.
Василеостровский рынок
Собственную службу доставки запустил Василеостровский рынок, причем продукты здесь обещают доставлять за рекордные по нынешним временам два часа. Выбор – не хуже, чем в большущем супермаркете, есть все – от свежей зелени двадцати видов до фермерских сыров и отличного мяса. А еще на рынке запустили гриль-станцию, так что по желанию мясо, рыбу (уже есть корюшка!) или овощи могут привезти приготовленными – на гриле, на пару или запеченными в пергаменте.
«Они пожрать любят»
Популярный фермерский рынок выходного дня и раньше собирал отличные продуктовые коробки для разных случаев, а теперь привозит их прямо домой. Домашнее песто, паштеты, ветчина, колбаса, банки с карамелью, масло и крафтовые сыры, а еще готовые наборы доставляют два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.
«Косуля»
Помимо блюд из меню в закусочной «Косуля» можно заказать продуктовую корзину, которой хватит на 2-3 дня. В ней будут и пироги, и селедка под шубой, и замороженные самолепные пельмени, в общем – все, что нужно иметь русскому человеку в холодильнике, чтобы чувствовать себя защищенным.
-
Commons
Еда под сериал
Бургер или пицца?
Commons
Винный ресторан Commons кардинально сменил формат в карантине. Шеф-повар Антон Абрезов придумал поп-ап-меню с бургерами, хрустящей курицей и картофелем айдахо. Картофельные булочки здесь пекут сами, классический бургер подают с фирменным соусом Commons, помимо обычной –делают гурманскую версию с маринованной грушей и соусом из сыра блю пепедрино, а на гарнир предлагают запеченный картофель с пармезаном и соусом из сметаны и черемши. И да, до конца месяца заказ привозят в пакетах вручную оформленных петербургскими художниками.
«Мастер и Маргарита»
Пиццерия от команды бургерных «Бюро» не успела запуститься, как была вынуждена перейти в режим доставки. Пиццу здесь пекут в неаполитанском стиле с толстым краем и щедрой порцией начинки: заказывайте и базовую «Маргариту» и настоящий хит – пиццу с мортаделлой, страчателлой и фисташкми.
«Остров Безымянный»
Соберетесь смотреть какой-нибудь британский сериал, заказывайте правильные фиш-энд-чипс в пабе «Остров Безымянный», совсем недавно запустившимся на Некрасова. Хотите чего-то более сытного – выбирайте запеченного цыпленка или пастуший пирог с бараниной.
Pita's
Пожалуй самая известная петербургская сеть шаверм тоже запустила свою доставку. Наш выбор – ролл с куриным филе и брусничным соусом.
«Бюро»
В центре, на Петроградке и на Васильевском острове бургеры возит команда «Бюро». Классические – с котлетой из говядины – соседствуют в меню с авторскими версиями: есть и рыбные, и овощные, и даже с котлетой из искусственного мяса.
Subzero
Если джанк-фуд вы не позволяете себе даже перед телевизором – заказывайте суши. Отличные –с шапкой из салата и оригинальными соусами готовят в бистро Subzero и бесплатно доставляют по Центральному, части Адмиралтейского и Петроградскому районам.
-
DuoBand
Романтический ужин
Чтобы устроить свидание не выходя из дома
DuoBand
Пока пригласить любимого человека в Duo bistro или Harvest не получится, можно устроить ужин с едой от Дмитрия Блинова дома. Меню доставки во всех четырех заведениях DuoBand сейчас единое и состоит из блюд, которые лучше других переносят доставку: на закуску берем сашими из лосося или поке с угрем, на горячее – гребешки с гречей и фантастическую печеную морковь с соленым сыром.
Gills
Совместное поедание суши – проверенный формат свиданий. Для особого случая подойдет авторское японское кафе Gills: кроме необычных нигири в лепестке маринованного дайкона, заказывайте роллы с тунцом и трюфельным соусом, салат с креветками темпура и очень красивый малиновый тарт с карамелью.
Wong Kar Wine
Паназиатский винный бар Wong Kar Wine мы любим за простую, но эффектно оформленную еду, которая при том – отлично подходит к вину. Спринг-роллы с уткой хойсин, глазированные баклажаны, хрустящие креветки, карри и пад-тай теперь возят домой.
Grün
Лучший в городе веганский ресторан с авторской кухней от Виктории Мосиной тоже запустил доставку: боулы, набор закусок к вину, кукурузные спагетти со шпинатным песто и домашний безглютеновый хлеб привозят в нарядной экоупаковке.
-
«Полторы Комнаты»
Домашняя вечеринка
Готовимся к посещению онлайн-бара или устраиваем его с друзьями самостоятельно
El Copitas и Paloma Cantina
Команда El Copitas – самого титулованного бара Восточной Европы во главе с Артемом Перуком, Николаем Киселевым и Игорем Зерновым запустила радикальный барный флэшмоб «Я/Мы Доставка». Мексиканскую еду и коктейли по городу бесплатно возят лично бармены и основатели проекта. В комплекте идет сам напиток, а также лед и необходимые украшения. Вам остается только разлить напитки по бокалам и разложить еду по тарелкам.
«Полторы Комнаты», «Цветочки» и «Такты»
К инициативе El Copitas присоединилась команда баров «Полторы Комнаты», «Цветочки» и «Такты», которые тоже привозят домой свои коктейли и еду. Идеальный вариант – заказать премикс «Кровавой Мэри» (к нему останется лишь докупить водки) и гигантские суши-роллы из бара «Такты»: товарищи по виртуальному бархоппингу умрут от зависти.
«Ателье Tapas&Bar»
Происпанский «Ателье Tapas&Bar» тоже подключился к доставке: в арсенале пять коктейлей и с десяток тапасов: от простейших оливок и артишоков до фирменных гуакамоле и такос.
«Кабинет»
Бар «Кабинет» на время карантина придумал новую услугу «Личный Кабинет»: за 2000 рублей бармены приезжают к вам домой и привозят три коктейля и ассорти сыров или колбас. Плюс – выдают инструкцию по подаче. При желании личный контакт с барменами можно полностью исключить.
Zazazu
Винный бар с улицы Рубинштейна привозит домой еду и напитки из меню, и не только: на прошлой неделе команда запустила проект Online Secret dinner и теперь каждую среду будет проводить специальный дистанционный ужин. За 3000 рублей привезут еду, вино, и даже букет цветов, чтобы украсить стол.
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.