Я/Мы доставка: где заказать еду в карантине

Ресторан Kuznyahouse и Kuznya Càfe на Новой Голландии в связи с пандемией коронавируса закрылись для посетителей, но продолжают работать в режиме take away от входа на остров, а еще серьезно расширили возможности доставки. Кроме блюд из меню, к доставке доступна еда из раздела «Лавка», в котором предлагают круассаны и хлеб из пекарни, мясо и рыбу, сыры и соленья. А еще на сайте появился раздел с наборами продуктов, из которых приготовить свой ужин предлагают самостоятельно – рецепт от шеф-повара Руслана Закирова идет в комплекте.

На беспрецедентные меры пошла команда гастробара Duo Дмитрия Блинова и Рената Маликова – впервые с запуска здесь появилась доставка и заработала система take away. Доставку (а это действительно трудное дело в случае с авторской кухней) осуществляют своими силами и только по ближайшему району, зато для тех, кто решит взять еду с собой действует 50% скидка на напитки (бутылку кавы, например, отдают за 990 рублей). А еще команда объявила о запуске новой опции – Duo at Home, в рамках которой повара и официанты приедут и приготовят ужин прямо у вас дома.

В радиусе километра от ресторана «Банщики» привозят еду и со скидкой 25%. Доставка в другие районы – платная (но скидку дают и здесь). Помимо еды из меню не стоит забывать и о разделе «Гастроном»: самодельные пельмени, копченое мясо и птица, пирожки, колбасы, полуфабрикаты и варенья – все это тоже доставят до двери.

Кафе «Рубинштейн» кардинально пересмотрело режим работы – теперь ресторан открыт три дня в неделю – с пятницы по воскресенье. Но заказть еду на дом можно в любой день недели (доставка, правда, действует только в радиусе 1,5 км от улицы Рубинштейна).

Собственную доставку запускают рестораны Арама Мнацаканова (Probka, Jerome, «Рыба», Mama Tuta, «Рыба на даче»). Она будет действовать в ближайших районах города. Команда еще дорабатывает меню (каждое заведение будет предлагать ограниченное количество блюд – только те, что не потеряют своих качеств в процессе транспортировки), но уже сейчас ввела возможность забирать еду с собой с 20% скидкой.