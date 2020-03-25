В связи с пандемией петербургские рестораны, кафе и бары экстренно организуют доставку еды (и напитков!) на дом, а еще вводят специальные предложения и проводят всевозможные акции. «Собака.ru» рассказывает, где заказать еду, если вы уже самоизолировались.
Я/Мы доставка: где заказать еду в карантине
Kuznyahouse
Ресторан Kuznyahouse и Kuznya Càfe на Новой Голландии в связи с пандемией коронавируса закрылись для посетителей, но продолжают работать в режиме take away от входа на остров, а еще серьезно расширили возможности доставки. Кроме блюд из меню, к доставке доступна еда из раздела «Лавка», в котором предлагают круассаны и хлеб из пекарни, мясо и рыбу, сыры и соленья. А еще на сайте появился раздел с наборами продуктов, из которых приготовить свой ужин предлагают самостоятельно – рецепт от шеф-повара Руслана Закирова идет в комплекте.
Duo Gastrobar
На беспрецедентные меры пошла команда гастробара Duo Дмитрия Блинова и Рената Маликова – впервые с запуска здесь появилась доставка и заработала система take away. Доставку (а это действительно трудное дело в случае с авторской кухней) осуществляют своими силами и только по ближайшему району, зато для тех, кто решит взять еду с собой действует 50% скидка на напитки (бутылку кавы, например, отдают за 990 рублей). А еще команда объявила о запуске новой опции – Duo at Home, в рамках которой повара и официанты приедут и приготовят ужин прямо у вас дома.
«Банщики»
В радиусе километра от ресторана «Банщики» привозят еду и со скидкой 25%. Доставка в другие районы – платная (но скидку дают и здесь). Помимо еды из меню не стоит забывать и о разделе «Гастроном»: самодельные пельмени, копченое мясо и птица, пирожки, колбасы, полуфабрикаты и варенья – все это тоже доставят до двери.
«Рубинштейн»
Кафе «Рубинштейн» кардинально пересмотрело режим работы – теперь ресторан открыт три дня в неделю – с пятницы по воскресенье. Но заказть еду на дом можно в любой день недели (доставка, правда, действует только в радиусе 1,5 км от улицы Рубинштейна).
Рестораны Арама Мнацаканова
Собственную доставку запускают рестораны Арама Мнацаканова (Probka, Jerome, «Рыба», Mama Tuta, «Рыба на даче»). Она будет действовать в ближайших районах города. Команда еще дорабатывает меню (каждое заведение будет предлагать ограниченное количество блюд – только те, что не потеряют своих качеств в процессе транспортировки), но уже сейчас ввела возможность забирать еду с собой с 20% скидкой.
«Мечтатели»
Доставку запустило и кафе «Мечтатели» на Фонтанке – отличные завтраки, доступные теперь весь день, супы, основные блюда и напитки. Можно заказать даже кофе – его могут привезти как готовым, так и в зернах, или молотым. Доставка действует в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Бесплатно привозят заказ от 2 тысяч рублей.
El Copitas и Paloma Cantina
Команда El Copitas Bar и Paloma Cantina во главе с Артемом Перуком, Николаем Киселевым и Игорем Зерновым запустила радикальный барный флэшмоб «Я/Мы Доставка». Блюда и напитки самого титулованного бара Восточно Европы привезут абсолютно бесплатно лично бармены и основатели проекта. В комплекте идет сам напиток, а также лед и необходимые украшения. Вам остается только разлить напитки по бокалам и разложить по тарелкам еду.
«Полторы Комнаты», «Цветочки» и «Такты»
К инициативе El Copitas присоединилась команда баров «Полторы Комнаты», «Цветочки» и «Такты», которые теперь тоже сами доставляют свои коктейли и еду. В «Полтора Комнатах» можно, например, заказать улиток и чиабату, в «Цветочках» – три набора продуктов для приготовления ризотто, лапши в тайском стиле или картофельное пюре с котлетой из искуственного мяса. В «Тактах» – два вида роллов.
Dreamteam
Холдинг Dreamteam (Smoke BBQ, «Траппист», Фарш&Бочка, Smokey Bones, «Форно Браво») запустил доставку блюд из меню ресторан Smoke BBQ (в Центральном и Адмиралтейском районах) и из пиццерии «Форно Браво» (в Петроградском районе), но главное теперь домой можно заказать блюда из собственной кулинарии проекта. Готовый техасский брискет, американские соленья, фирменные соусы, стейки для жарки и самодельные колбасы – в общем, все, что необходимо для домашнего барбекю.
Animals
Винный ресторан Animals запустил бесплатную доставку от 1000 рублей в радиусе примерно 1 км от ресторана. Домой привезут как блюда из основного меню, так и завтраки. А для тех, кто все-таки решится дойти до улицы Некрасова и самостоятельно забрать заказ, действует специальное предложение на вино – его отдают со скидкой 25%.
Ginza Project
В ресторанах Ginza Project есть собственная служба доставки, которая работает круглосуточно и бесплатно доставляет заказы в радиусе 5 км от ресторанов. Меню доставки регулярно обновляется: кроме основных позиций в ближайшее время для заказа будут доступны позиции из детского меню и обычные продукты для самостоятельного приготовления (например, картофель или птица). До 10 апреля для читателей «Собака.ru» действует скидка 20% на все заказы по промокоду GPSBK (при заказе через сайт или приложение).
«Ателье Tapas&Bar»
В Петроградском районе бесплатную доставку запустила команда «Ателье Tapas&Bar». Минимальный заказ 1 тысяча рублей. Кроме того, бренд-шеф Илья Бурнасов и шеф-повар НиколайРязанцев готовы самолично приехать домой дом и сервировать ужин (при заказе от 5000 рублей минимум за сутки до желаемой даты) — эта опция будет доступна ближайшие две недели.
«Кабинет»
Бар «Кабинет» теперь тоже приезжает на дом. Здесь ввели услугу «Личный Кабинет» за 2000 рублей вам привезут три коктейля и ассорти сыров или колбас. Плюс - инструкцию по подаче. При желании личный контакт с барменами можно полностью исключить.
«Китайская грамота»
Ресторан «Китайская грамота» подключен к сервисам «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а теперь можно оформить заказ и связавшись напрямую с рестораном. Если забрать свою еду самостоятельно, предоставляется скидка 30% на все меню. В пределах КАД доставка осуществляется бесплатно (при минимальном заказе в 1500 рублей).
Sibaristica
Кофейня Sibaristica запустила в продажу набор Specialty Survival Kit. В нем команда собрала новинки среди лотов кофе, которые предлагает заварить в период самоизоляции. В бокс входит четыре новинки по 250 грамм: Kenya Karuhiu Utheri AB, Sumatra Gayo, Brazil do Sol и Guatemala la Esperanza, а также гайд по альтернативному завариванию, стикерпак и открытка. Кроме того, в интернет-магазине Sibaristica до 31 марта весь кофе и чай, кроме наборов, можно купить со скидкой 10% по промокоду stayhomeandbrew.
Gills и Ronny bistro
Команд азиатского кафе Gills на Казанской улице запустило доставку еды в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Доставка бесплатная при заказе от 1500 рублей. Для того, чтобы в меню было легче ориентироваться, даже переделали сайт, на появился раздел доставки с фотографиями всех доступных для заказа блюд. Также команда запустила доставку в своих проектах на Новой Голландии: Ronny bistro, 108 burgers и «Дзамико», здесь минимальный заказ — всего 500 рублей.
«На Вина!» и другие проекты «ОПГ Добрых Дел»
Во всех кафе, барах и ресторанах «ОПГ Добрых Дел» (за исключением Hamlet+Jacks) теперь тоже есть доставка. Например из баров «На Вина!» можно заказать вино и закуски, азиатскую еду – из бистро Nau на Рубинштейна или корнера «Икигай», а сытный обед привезут из бара «Скотный двор» или грузинского кафе «Мамо».
Bilbao
Бесплатная доставка теперь есть и в ресторане баскской кухни Bilbao на Суворовском проспекте – при заказе от 1 тысячи рублей в пешей доступности и от 3 тысяч рублей по всему городу в пределах КАД. При этом на все меню действует скидка 20% (она также распространяется и на покупку еды «с собой»). Доставляют даже коктейли и блюда из специального веганского меню, запущенного по случаю Великого поста .
Charlie
В кафе Charlie в связи с пандемией ввели скидки на все меню и коктейльную карту – 20%, а на вино – 30%. А еще запустили бесплатную доставку на сумму от 2 тысяч рублей в радиусе 2 км. Кроме того, совсем скоро команда начнет доставлять свой Breakfast Box, в который войдут все составляющие правильного завтрака — гранола, молотый кофе, сырники, фреши.
Petrov-Vodkin
Блюда русской кухни из ресторана Petrov-Vodkin теперь доступны через сервис «Яндекс.Еда». Кроме того, на заказы с собой в заведении действует скидка 20%, а еще здесь предлагают купить с собой домашнее фермерское сало (720 рублей за кг).
«Мойка 3»
Ресторан русской современной кухни временно закрылся для посещения, и теперь он работает в режиме dark kitchen. Съесть местные неосуши (с селедкой и картофелем) или гороховый мисо-суп с лапшой доставляют со скидкой 25%.
Рестораны Stroganoff Group
В ресторанах «Строганов Стейк Хаус», «Русская Рюмочная №1», «Строганов Бар и Гриль» и так работала доставка, но в связи с массовым карантином ее расширили. Теперь помимо блюд из основного меню (в нем уже есть первая корюшка!) здесь появилась бесконтактной доставка и доставка обедов на семью (от 2000 рублей).
Рестораны Novikov Group
Доставку ввели в петербургских проектах Аркадия Новикова – итальянской «Cыроварне» (здесь в первую очередь обратите внимание на местные сыры, пасту и пиццу) и паназиатском Nama (с суши и роллами от бренд-шефа проекта Глена Баллиса). В первом – в пределах КАД бесплатно доставляют заказы от 3 тысяч рублей (от 2 тысяч – за 350 рублей), во втором бесплатная доставка действует уже от 2 тысяч.
Ezo
Доставка по Центральному и, частично, Адмиралтейскому району появилась у изакая-бара Ezo. Минимальный заказ составляет 1500 рублей. Кроме того, в заведении установили специальные цены на вино с собой. Его продают со скидкой 30%.
Zazazu
Запустил доставку и винный бар с улицы Рубинштейна. Пока заказ любых блюд из меню от шеф-повара Дмитрия Решетникова могут сделать лишь те, кто живет или работает в радиусе одного километра. Доставка осуществляется бесплатно, а по желанию и бесконтактно.
Мяsoet Meat Company
В ресторанной группе, специализирующейся на стейках и бургерах, теперь тоже есть доставка: в Meat coin стоимость рассчитывается индивидуально (в зависимости от района), а в качестве бонуса предлагают 30% скидку на винную карту. В Мяsoet – предоставляют скидку 10 % на еду и 20 % на винную карту при заказе с собой. По Василеостровскому району стоимость доставки – до 300 рублей, при заказе от 3000 – бесплатно.
The Sizzle
В радиусе 1 км от улицы Рубинштейна теперь можно заказать еду в ресторане The Sizzle. Доставку команда осуществляет бесплатно и бесконтактно, а еще делает скидку 20% на вино, доступное к самовывозу.
Bona People Group
В ресторанах холдинга (Bona Capona, Mze, Must, «Склад 22») предлагают услуги безопасной доставки – курьеры будут в маске и перчатках, а заказ передадут с соблюдением необходимой дистанции. В подарок к заказу привезут морс, кроме того здесь действует 10% скидка на все меню и 30% – на вино.
Under the Sea
Суши-бар на улице Восстания запустил бесплатную и бесконтактную доставку по всему Петербургу. Заказать домой можно суши, роллы, сашими, супы или целые сеты.
Pita's
В дополнение к популярным сервисам собственную доставку запустил стритфуд-бар Pita's: таким образом команда планирует сократить время ожидания и поддержать свою команду. Доставка работает примерно в радиусе 1 км от ресторанов, минимальный заказ 1000 рублей.
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.