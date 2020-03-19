Шеф-повара и рестораторы подписали петицию с призывом поддержать петербургский общепит

В документе (есть в распоряжении «Собака.ru») отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом уже с февраля 2020 года выручка большинства организаций общественного питания упала на 40-60% и продолжает снижаться, что в перспективе двух-трех месяцев ставит бизнесы под угрозу закрытия. При этом рестораны Петербурга обеспечивают работой более 100 000 человек, часть которых относится к уязвимым и социально активным группам населения: это студенты вузов и молодые семьи.

Рестораторы призывают губернатора официально признать распространение коронавируса COVID-19 на территории Санкт-Петербурга обстоятельством непреодолимой силы (это может стать основанием для переговоров с арендодателями), временно освободить предприятия от уплаты всех налогов, включая налог на доходы физических лиц, способствовать введению каникул на уплату коммунальных услуг и помочь в переговорах с государственными кредитными учреждениями.

Также в рамках мер по поддержке бизнеса, создатели петиции просят временно отменить плату за размещение террас, веранд и летних кафе, а до конца 2020 года ввести мораторий на осуществление надзорно-контрольной деятельности в отношении предприятий общественного питания.

Документ подписали более двадцати деятелей ресторанной индустрии, в том числе шеф-повар и ресторатор Дмитрий Блинов, владелец ресторанов Ginza Вадим Лапин, владелец сети Probka Арам Мнацаканов, совладелец «ОПГ Добрых дел» Евгений Хитьков, совладелец холдинга Dreamteam Алексей Буров, создатель холдинга Italy Михаил Соколов и многие другие.