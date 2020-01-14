Комбуча, пинса, каск и вупи пай: 13 главных гастрономических слов 2019

Пинcа

Вокруг пинсы или пинцы — популярной в регионе Лацио разновидности пиццы из смеси нескольких видов муки — уже несколько лет идет спор. Основатель сети Pinzeria итальянец Валентино Бонтемпи каким-то чудом умудрился запатентовать в России название блюда и теперь ревностно следит за тем, чтобы никто, кроме него, так пиццу не называл. Петербург до сих пор оставался от конфликта в стороне (пинсу у нас попросту никто не пек), но на исходе лета на Владимирском проспекте заработал филиал московской Pinseria Maestrello — больше всех от действий Бонтемпи пострадавшей (название пришлось сократить до одной буквы P., а в меню маскировать слово «пинса» звездочками). Но, в общем-то, дело не в названии, а в том, что пинса выходит у команды Maestrello замечательно.