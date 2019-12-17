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Где пить горячие коктейли в Петербурге: 35 отличных вариантов

Алкокакао с марципановым ликером, глинтвейн со вкусом яблочного штруделя, грог с маракуйей и пунш на медовом байцзю — «Собака.ru» прошлась по барам и ресторанам и нашла идеальные коктейли для этой зимы.

  • Sweet Berry

  • Autumn Flower

  • Social Grog

Грог с маракуйей и ромашковый Autumn Flower в ресторане Social Club

Главное преимущество линейки горячих коктейлей в Social Club в том, что любой могут приготовить в версии spirit-free, так что пряный ягодный Sweet Berry с клюквенным морсом, розмарином, кардамоном и розовой пеной можно предложить даже ребенку (алкогольная версия также включает джин). Кроме того, здесь готовят Social Grog на травяном ликере с пюре из маракуйи, апельсиновым соком и специями и Autumn Flower с французскими аперитивом, ромашковым чаем и яблоками. Любой коктейль обойдется в 340 рублей, а его безалкогольная версия стоит 240 рублей.

Social Club
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Клубничный пунш и облепиховый грог в ресторанах Арама Мнацаканова

В ресторанном холдинге Арама Мнацаканова авторские горячие коктейли подают и в модернистском ресторане Jerome на Гороховой и в «Рыбе» на Петроградской стороне. Кроме двух видов глинтвейна – малиновом на красном вине и грушевом – на белом (400 рублей), есть клубничный пунш на роме с добавлением биттера и апельсинового сока (450 рублей), а также облепиховый грог (350 рублей).

Jerome, «Рыба»
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  • «Дягилев»

  • «Мейерхольд»

«Мейерхольд» с вареньем из шишек и облепиховый  «Дягилев» в «Блоке»

В этом году концепцию сезонных коктейлей в ресторана «Блок» построили вокруг театральной жизни начала XX века. В подборке – два горячих коктейля: классический коктейль с облепихой на основе бурбона, ликера и биттера «Дягилев» (600 рублей), а также «Мейерхольд» – напиток в старорусском стиле на основе травяного ликера, варенья из шишек и иван-чай (550 рублей).

«Блок»
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  • Пунш на белом вине

  • Пунш на белом вине

Пунш на белом вине в «Рюмочной в Бутылке»

Гулять по заснеженной Новой Голландии будет гораздо приятнее, если захватить с собой стаканчик пунша из «Рюмочной в Бутылке». Версия здесь, как и должно, наипростейшая – шардоне, кубинский ром и апельсин – ничего лишнего.

«Рюмочная в Бутылке»
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  • Глинтвейн с плодовым вином и ягодами годжи

  • Пряный пунш на медовом байцзю

Пунш на медовом байцзю и глинтвейн с плодовым вином в «Китайской грамоте»

Классные азиатские версии любимых коктейлей делают в «Китайской грамоте»: пунш здесь, например, варят на медовой водке байцзю сс добавлением кокосового ликера, имбиря, лемонграсса и микса из цитрусовых соков (450 рублей), а глинтвейн делают с плодовым вином, ягодами годжи, китайской корицей кассия и гвоздикой (540 рублей).

«Китайская грамота»
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  • Горячий сидр с джином и черной смородиной

  • Горячий сидр с джином и черной смородиной

Алкокакао и горячий сидр в Terminal bar

Сразу шесть горячих алкогольных напитков делают в Terminal bar. Наш выбор – алкокакао с марципановым ликером и горячий сидр с джином и черной смородиной, а еще брутальный коктейль на основе темного пива с сиропом из стаута, виски и специями. Стоимость любого напитка – 400 рублей.

Terminal bar
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  • Глинтвейн со вкусом малинового сорбета

  • Глинтвейн со вкусом яблочного штруделя

Глинтвейны со вкусом яблочного штруделя и малинового сорбета в «Мечтателях»

Идеальные партнеры для неспешной прогулки по набережной Фонтанки или Летнему саду: в «Мечтателях» глинтвейны делают по авторским рецептам со вкусом яблочного штруделя или малинового сорбета (любой из них стоит 390 рублей). 

«Мечтатели»
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  • Hot Rum 

  • Hot Punch 

Ром с запеченными яблоками в La Perla Seafood bar

Очень мягкую версию горячего яблочного коктейля делают в La Perla на Рубинштейна: помимо сока в него добавляют пюре из запеченных яблок, придающих напитку сливочное послевкусие. А еще здесь делают абрикосовый пунш на кальвадосе с изюмом и медом (460 рублей).

La Perla Seafood bar
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  • Глинтвейн

Сбитень с медом, грог и глинтвейн в Kuznya House

Еще один способ экстренно согреться после посещения катка на Новой Голландии – зайти в  Kuznya House, где в ретро-стаканы с подстаканниками разливают грог (350 рублей), сбитень с медом, имбирем и специями (350 рублей) и глинтвейн (350 рублей). Можно даже устроиться с видом на парк: второй год при ресторане работает обогреваемая уличная терраса. 

Kuznya House
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  • Горячий напиток на основе красного вина

Горячий напиток на основе красного вина и травяного ликера в Hamlet+Jacks

По дороге в Эрмитаж – заходим согреться в Hamlet+Jacks: здесь делают необычную версию глинтвейна на основе красного вина с травяным ликером, черной смородиной и апельсиновой цедрой (380 рублей). 

Hamlet+Jacks
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  • «Мадам Бовари»

  • «Хот Батеред Панч»

«Хот Батеред Панч» и «Мадам Бовари» в «Цветочках»

В процессе бархоппинга по улице Некрасова, согреться заходим в «Цветочки». Здесь делают «Хот Батеред Панч» (450 рублей) — с ромом, ананасом и сливками – сливочно-цитрусовый и слегка пряный, а еще горячий коктейль «Мадам Бовари» (470 рублей) — с черносмородиновым сидром, джином и вермутом.

«Цветочки»
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  • Чай личи с джином

  • Малиновый пунш

  • Грог с яблоком

Личи-чай с джином, малиновый пунш и грог с яблоками в ресторанах Dreamteam 

Команда Dreamteam отвечает  холодам горячими напитками в Smoke BBQ и «Фарш & Бочка»: на Рубинштейна готовят коктейль с пюре личи, винным сиропом, сваренным на лаванде и джином (550 рублей), на Белинского предлагают малиновый пунш на бурбоне с имбирем (320 рублей) и  ромовый яблочный грог с анисом (350 рублей).

Smoke BBQ, «Фарш & Бочка»
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  • Мандариновый пунш

Мандариновый пунш в «Обществе чистых тарелок»

Новогодний пунш в обоих кафе  «Обществе чистых тарелок» (второе его отделение недавно открылось на Владимирском проспекте) представляет собой концентрированный праздник: мандариновый сок для него смешивают с пряным ромом, кардамоном и имбирем (350 рублей).

«Общество чистых тарелок»
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  • Hot Cake

  • Charlie Express

Cливочная масала, яблочный Hot Cake и Charlie Express с джином в Charlie

Бар-менеджер кафе Charlie Александр Осадчук придумал шесть горячих коктейльных, основой рецептур для которых послужили традиционные русские сборы, северные травы и ягоды и даже индийский чай масала. Последний здесь заваривают с черной смородиной, кардамоном, корицей, звездочками гвоздики и перепелиным яйцом. На основе рома делают яблочный Hot Cake со сливочным сыром и опаленным маршмеллоу и Hot Butter Rum со свежевыжатым апельсиновым соком и зимними специями, а с джином – Charlie Express с ягодами и имбирем.

Charlie
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Саша Иорданов,
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