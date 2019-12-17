Где пить горячие коктейли в Петербурге: 35 отличных вариантов

Грог с маракуйей и ромашковый Autumn Flower в ресторане Social Club

Главное преимущество линейки горячих коктейлей в Social Club в том, что любой могут приготовить в версии spirit-free, так что пряный ягодный Sweet Berry с клюквенным морсом, розмарином, кардамоном и розовой пеной можно предложить даже ребенку (алкогольная версия также включает джин). Кроме того, здесь готовят Social Grog на травяном ликере с пюре из маракуйи, апельсиновым соком и специями и Autumn Flower с французскими аперитивом, ромашковым чаем и яблоками. Любой коктейль обойдется в 340 рублей, а его безалкогольная версия стоит 240 рублей.