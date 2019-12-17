Алкокакао с марципановым ликером, глинтвейн со вкусом яблочного штруделя, грог с маракуйей и пунш на медовом байцзю — «Собака.ru» прошлась по барам и ресторанам и нашла идеальные коктейли для этой зимы.
Где пить горячие коктейли в Петербурге: 35 отличных вариантов
Грог с маракуйей и ромашковый Autumn Flower в ресторане Social Club
Главное преимущество линейки горячих коктейлей в Social Club в том, что любой могут приготовить в версии spirit-free, так что пряный ягодный Sweet Berry с клюквенным морсом, розмарином, кардамоном и розовой пеной можно предложить даже ребенку (алкогольная версия также включает джин). Кроме того, здесь готовят Social Grog на травяном ликере с пюре из маракуйи, апельсиновым соком и специями и Autumn Flower с французскими аперитивом, ромашковым чаем и яблоками. Любой коктейль обойдется в 340 рублей, а его безалкогольная версия стоит 240 рублей.
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Social Club
Клубничный пунш и облепиховый грог в ресторанах Арама Мнацаканова
В ресторанном холдинге Арама Мнацаканова авторские горячие коктейли подают и в модернистском ресторане Jerome на Гороховой и в «Рыбе» на Петроградской стороне. Кроме двух видов глинтвейна – малиновом на красном вине и грушевом – на белом (400 рублей), есть клубничный пунш на роме с добавлением биттера и апельсинового сока (450 рублей), а также облепиховый грог (350 рублей).
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Jerome, «Рыба»
«Мейерхольд» с вареньем из шишек и облепиховый «Дягилев» в «Блоке»
В этом году концепцию сезонных коктейлей в ресторана «Блок» построили вокруг театральной жизни начала XX века. В подборке – два горячих коктейля: классический коктейль с облепихой на основе бурбона, ликера и биттера «Дягилев» (600 рублей), а также «Мейерхольд» – напиток в старорусском стиле на основе травяного ликера, варенья из шишек и иван-чай (550 рублей).
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«Блок»
Пунш на белом вине в «Рюмочной в Бутылке»
Гулять по заснеженной Новой Голландии будет гораздо приятнее, если захватить с собой стаканчик пунша из «Рюмочной в Бутылке». Версия здесь, как и должно, наипростейшая – шардоне, кубинский ром и апельсин – ничего лишнего.
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«Рюмочная в Бутылке»
Пунш на медовом байцзю и глинтвейн с плодовым вином в «Китайской грамоте»
Классные азиатские версии любимых коктейлей делают в «Китайской грамоте»: пунш здесь, например, варят на медовой водке байцзю сс добавлением кокосового ликера, имбиря, лемонграсса и микса из цитрусовых соков (450 рублей), а глинтвейн делают с плодовым вином, ягодами годжи, китайской корицей кассия и гвоздикой (540 рублей).
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«Китайская грамота»
Алкокакао и горячий сидр в Terminal bar
Сразу шесть горячих алкогольных напитков делают в Terminal bar. Наш выбор – алкокакао с марципановым ликером и горячий сидр с джином и черной смородиной, а еще брутальный коктейль на основе темного пива с сиропом из стаута, виски и специями. Стоимость любого напитка – 400 рублей.
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Terminal bar
Глинтвейны со вкусом яблочного штруделя и малинового сорбета в «Мечтателях»
Идеальные партнеры для неспешной прогулки по набережной Фонтанки или Летнему саду: в «Мечтателях» глинтвейны делают по авторским рецептам со вкусом яблочного штруделя или малинового сорбета (любой из них стоит 390 рублей).
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«Мечтатели»
Ром с запеченными яблоками в La Perla Seafood bar
Очень мягкую версию горячего яблочного коктейля делают в La Perla на Рубинштейна: помимо сока в него добавляют пюре из запеченных яблок, придающих напитку сливочное послевкусие. А еще здесь делают абрикосовый пунш на кальвадосе с изюмом и медом (460 рублей).
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La Perla Seafood bar
Сбитень с медом, грог и глинтвейн в Kuznya House
Еще один способ экстренно согреться после посещения катка на Новой Голландии – зайти в Kuznya House, где в ретро-стаканы с подстаканниками разливают грог (350 рублей), сбитень с медом, имбирем и специями (350 рублей) и глинтвейн (350 рублей). Можно даже устроиться с видом на парк: второй год при ресторане работает обогреваемая уличная терраса.
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Kuznya House
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Горячий напиток на основе красного вина
Горячий напиток на основе красного вина и травяного ликера в Hamlet+Jacks
По дороге в Эрмитаж – заходим согреться в Hamlet+Jacks: здесь делают необычную версию глинтвейна на основе красного вина с травяным ликером, черной смородиной и апельсиновой цедрой (380 рублей).
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Hamlet+Jacks
«Хот Батеред Панч» и «Мадам Бовари» в «Цветочках»
В процессе бархоппинга по улице Некрасова, согреться заходим в «Цветочки». Здесь делают «Хот Батеред Панч» (450 рублей) — с ромом, ананасом и сливками – сливочно-цитрусовый и слегка пряный, а еще горячий коктейль «Мадам Бовари» (470 рублей) — с черносмородиновым сидром, джином и вермутом.
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«Цветочки»
Личи-чай с джином, малиновый пунш и грог с яблоками в ресторанах Dreamteam
Команда Dreamteam отвечает холодам горячими напитками в Smoke BBQ и «Фарш & Бочка»: на Рубинштейна готовят коктейль с пюре личи, винным сиропом, сваренным на лаванде и джином (550 рублей), на Белинского предлагают малиновый пунш на бурбоне с имбирем (320 рублей) и ромовый яблочный грог с анисом (350 рублей).
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Smoke BBQ, «Фарш & Бочка»
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Мандариновый пунш
Мандариновый пунш в «Обществе чистых тарелок»
Новогодний пунш в обоих кафе «Обществе чистых тарелок» (второе его отделение недавно открылось на Владимирском проспекте) представляет собой концентрированный праздник: мандариновый сок для него смешивают с пряным ромом, кардамоном и имбирем (350 рублей).
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«Общество чистых тарелок»
Cливочная масала, яблочный Hot Cake и Charlie Express с джином в Charlie
Бар-менеджер кафе Charlie Александр Осадчук придумал шесть горячих коктейльных, основой рецептур для которых послужили традиционные русские сборы, северные травы и ягоды и даже индийский чай масала. Последний здесь заваривают с черной смородиной, кардамоном, корицей, звездочками гвоздики и перепелиным яйцом. На основе рома делают яблочный Hot Cake со сливочным сыром и опаленным маршмеллоу и Hot Butter Rum со свежевыжатым апельсиновым соком и зимними специями, а с джином – Charlie Express с ягодами и имбирем.
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Charlie
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