В ноябре на Петроградской стороне откроется ресторан «Бивен'ь». Заведение рассчитано на полсотни гостей: около десяти мест за барной стойкой и более тридцати в зале. За кухню будет отвечать Алексей Ермаков (Grand Hotel Europe, Golden Garden, EL Copitas ) и бренд-шеф Евгений Мещеряков («Блок»). В меню войдут тартары, бургеры с котлетами собственного производства, хот-доги с самодельными сосисками, стейки и домашние десерты. В барную карту включили домашние настойки, крафтовое пиво, несколько позиций домашнего и отечественного вина, авторские коктейли, кофе из рожковой кофемашины, а также несколько видов лимонадов и чаев.



В дизайне ресторана, разработанного коллективом DA architects — дерево, металлические каркасы, мягкая мебель и спокойная серая цветовая гамма. Сердцем заведения станет открытая кухня с американским грилем Green Eggs. Гости смогут понаблюдать за процессом приготовления, а у владельцев в планах устроить онлайн трансляцию с кухни, на которой будут проводится мастер-классы и дегустации. Ресторан раcполагается в жилом комплексе, поэтому для жильцов запустят услугу «рум-сервис» — бесплатная доставка в пределах дома и скидки на все меню.