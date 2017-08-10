В Петербурге запустили приложение Foodism — это Tinder для еды

В App Store сегодня появилось новое бесплатное приложение Foodism — инструмент поиска еды. По механике оно напоминает дейтинг-сервис Tinder. С помощью сервиса можно найти желаемое блюдо в шаговой доступности или в радиусе всего Петербурга. Также можно задавать фильтры поиска: по названию, по составу и энергетической ценности, рейтингу и радиусу. Или же непосредственно по категориям, которых около 20 (бургеры, десерты, супы, салаты, вегетарианские и так далее). Каждое блюдо или напиток из меню ресторана — отдельная страница с описанием, фотографиями и отзывами. Понравившееся блюдо можно добавить в «Избранное», поставив ему лайк — оно сохранится в предпочтениях пользователя.

На странице каждого блюда из меню известных ресторанов Санкт-Петербурга — подробное описание, информация о калориях, составе, стоимости и весе. Пользователи смогут оставлять отзывы — модераторы программы будут следить за тем, чтобы они были конструктивные и сопровождались фотографией. По словам авторов, приложение станет удобным инструментом, который поможет найти желанное блюдо и узнать о нем максимум информации до прихода в заведение.