В Петербурге запустили приложение Foodism — это Tinder для еды
В App Store сегодня появилось новое бесплатное приложение Foodism — инструмент поиска еды. По механике оно напоминает дейтинг-сервис Tinder. С помощью сервиса можно найти желаемое блюдо в шаговой доступности или в радиусе всего Петербурга. Также можно задавать фильтры поиска: по названию, по составу и энергетической ценности, рейтингу и радиусу. Или же непосредственно по категориям, которых около 20 (бургеры, десерты, супы, салаты, вегетарианские и так далее). Каждое блюдо или напиток из меню ресторана — отдельная страница с описанием, фотографиями и отзывами. Понравившееся блюдо можно добавить в «Избранное», поставив ему лайк — оно сохранится в предпочтениях пользователя.
На странице каждого блюда из меню известных ресторанов Санкт-Петербурга — подробное описание, информация о калориях, составе, стоимости и весе. Пользователи смогут оставлять отзывы — модераторы программы будут следить за тем, чтобы они были конструктивные и сопровождались фотографией. По словам авторов, приложение станет удобным инструментом, который поможет найти желанное блюдо и узнать о нем максимум информации до прихода в заведение.
На момент запуска к приложению уже подключились более 150 популярных ресторанных проектов Санкт-Петербурга (холдинги Ginza Project, Italy Group, Probka Family, Duo, Percorso, Vox, Buddha Bar, Coffee Room Family, Hamlet + Jacks, PITA'S, Морошка для Пушкина, Блок, Китайская Грамота, Ателье Tapas&Bar ). Количество загруженных блюд исчисляется уже тысячами, однако разработчики обещают не останавливаться и расширять список заведений.
Сейчас приложение доступно только в AppStore, но в сентябре запланирован релиз Desktop и Android версии.
Герман Доманский
идейных вдохновитель приложения
«Идея приложения Foodism родилась, когда я увидел словосочетание "Tinder for food" в одном из американских приложений в App Store. Я понял, что ребята в двух словах изложили целый мир, но в реализации ограничились лишь на 1/100. И за следующие 24 часа я вместе со своим другом нарисовал весь дизайн приложения. В целях конспирации, перед сдачей дизайна в разработку, мы несколько его видоизменили и сделали приложение про кошек, которое называлось Catty. Концепция этого приложения была в том, что пользователь видел всех кошек в городе, фильтровал по типу стрижки, породе и так далее. Получилась своего рода выставка кошек в формате тиндера. Всем понравилось, не удивлюсь если такое приложение вскоре появится.»
Анри Бер
директор по развитию приложения
«Я всю жизнь увлечён темой еды и ресторанами, в университетские годы это увлечение переросло в смысл жизни. Для близких людей даже выступаю экспертом, к моему мнению и советам прислушиваются. Тем интереснее было создавать приложение, благодаря которому каждый человек сможет посмотреть на желаемое блюдо заранее, узнать почему оно вкусное из отзывов других пользователей. В будущем планирую открыть ресторан для души, но пока эта идея отошла на второй план.»
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