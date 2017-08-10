В Петербурге запустили приложение Foodism — это Tinder для еды

В App Store сегодня появилось новое бесплатное приложение Foodism — инструмент поиска еды. По механике оно напоминает дейтинг-сервис Tinder. С помощью сервиса можно найти желаемое блюдо в шаговой доступности или в радиусе всего Петербурга. Также можно задавать фильтры поиска: по названию, по составу и энергетической ценности, рейтингу и радиусу. Или же непосредственно по категориям, которых около 20 (бургеры, десерты, супы, салаты, вегетарианские и так далее). Каждое блюдо или напиток из меню ресторана — отдельная страница с описанием, фотографиями и отзывами. Понравившееся блюдо можно добавить в «Избранное», поставив ему лайк — оно сохранится в предпочтениях пользователя. 

На странице каждого блюда из меню известных ресторанов Санкт-Петербурга — подробное описание, информация о калориях, составе, стоимости и весе. Пользователи смогут оставлять отзывы — модераторы программы будут следить за тем, чтобы они были конструктивные и сопровождались фотографией. По словам авторов, приложение станет удобным инструментом, который поможет найти желанное блюдо и узнать о нем максимум информации до прихода в заведение.

На момент запуска к приложению уже подключились более 150 популярных ресторанных проектов Санкт-Петербурга (холдинги Ginza Project, Italy Group, Probka Family, Duo, Percorso, Vox, Buddha Bar, Coffee Room Family, Hamlet + Jacks, PITA'S, Морошка для Пушкина, Блок, Китайская Грамота, Ателье Tapas&Bar ). Количество загруженных блюд исчисляется уже тысячами, однако разработчики обещают не останавливаться и расширять список заведений. 

Сейчас приложение доступно только в AppStore, но в сентябре запланирован релиз Desktop и Android версии. 

  • Рекламная кампания приложения

  • Рекламная кампания приложения

  • Рекламная кампания приложения

  • Рекламная кампания приложения


Герман Доманский

идейных вдохновитель приложения 

«Идея приложения Foodism родилась, когда я увидел словосочетание "Tinder for food" в одном из американских приложений в App Store. Я понял, что ребята в двух словах изложили целый мир, но в реализации ограничились лишь на 1/100. И за следующие 24 часа я вместе со своим другом нарисовал весь дизайн приложения. В целях конспирации, перед сдачей дизайна в разработку, мы несколько его видоизменили и сделали приложение про кошек, которое называлось Catty. Концепция этого приложения была в том, что пользователь видел всех кошек в городе, фильтровал по типу стрижки, породе и так далее. Получилась своего рода выставка кошек в формате тиндера. Всем понравилось, не удивлюсь если такое приложение вскоре появится.»


Анри Бер

директор по развитию приложения

«Я всю жизнь увлечён темой еды и ресторанами, в университетские годы это увлечение переросло в смысл жизни. Для близких людей даже выступаю экспертом, к моему мнению и советам прислушиваются. Тем интереснее было создавать приложение, благодаря которому каждый человек сможет посмотреть на желаемое блюдо заранее, узнать почему оно вкусное из отзывов других пользователей. В будущем планирую открыть ресторан для души, но пока эта идея отошла на второй план.»

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Гид: фестиваль «О, да! Еда!»

35 лучших блюд сезона лисичек в ресторанах города

В Зеленогорске пройдет гастрофестиваль «Большой базар»

Шеф-повар (и панк в душе) Дмитрий Блинов учит ругаться по понятиям

Шеф-повара Петербурга выпустили книгу рецептов для слабовидящих

Дмитрий Блинов: «Когда в современной России зарабатывать деньги стало постыдным?»

Ключи для входа в закрытый ресторан «Мари Vаnnа» выдают по новому адресу

В ресторан «Кококо» приедет один из лучших поваров планеты