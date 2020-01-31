18+

Анна Семак откроет на Василеостровском рынке веганский ресторан Anna’s Secret Garden

В мае в отдельном помещении на территории Василеостровского рынка откроется веганский ресторан Anna’s Secret Garden — новый проект владельцев кафе Grün Анны Семак и Никиты Загайнова («Укроп»). Кухню ресторана возглавит главный петербургский веган-шеф, лауреат ресторанной премии «Собака.ru» Виктория Мосина (Grün). 

  • Виктория Мосина

  • Анна Семак

В меню обещают бургер с растительным мясом, безглютеновые сэндвичи, яйца «Бенедикт», сырники и оладьи с кокосовым кремом и съедобными цветами. Коктейльная и барная карты также сделают веганскими. 

Открытие ресторана запланировано на май.

Виктория Мосина (веган-кафе Grün) о том, как готовить из клубня, чесночной шелухи и свекольной ботвы

Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.

Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты