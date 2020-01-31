В мае в отдельном помещении на территории Василеостровского рынка откроется веганский ресторан Anna’s Secret Garden — новый проект владельцев кафе Grün Анны Семак и Никиты Загайнова («Укроп»). Кухню ресторана возглавит главный петербургский веган-шеф, лауреат ресторанной премии «Собака.ru» Виктория Мосина (Grün).
Анна Семак откроет на Василеостровском рынке веганский ресторан Anna’s Secret Garden
В меню обещают бургер с растительным мясом, безглютеновые сэндвичи, яйца «Бенедикт», сырники и оладьи с кокосовым кремом и съедобными цветами. Коктейльная и барная карты также сделают веганскими.
Открытие ресторана запланировано на май.
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