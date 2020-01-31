Анна Семак откроет на Василеостровском рынке веганский ресторан Anna’s Secret Garden

В меню обещают бургер с растительным мясом, безглютеновые сэндвичи, яйца «Бенедикт», сырники и оладьи с кокосовым кремом и съедобными цветами. Коктейльная и барная карты также сделают веганскими.

Открытие ресторана запланировано на май.

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