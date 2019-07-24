Ресторан Арама Мнацаканова «Рыба на даче» отметит десятилетие музыкальным фестивалем
26 июля загородный ресторан Арама Мнацаканова (Probka Family) «Рыба на даче» отмечает свое десятилетие. На открытой веранде гастро-локации пройдет фестиваль «Музыка на даче», хэдлайнером которого выступит группа «Добраночь».
В программе: бодрый этно-фолк и джем кларнета, скрипки, тромбона, банджо и других инструментов, приправленные дачной классикой с салатами, кабачковой икрой и домашним салом с чесноком, а также сочными мантами и блюдами итальянской и грузинской кухни.
А в субботу, 27 июля, в небо над Сестрорецком запустят большой воздушный шар, на котором смогут прокатиться гости ресторана.
г. Сестрорецк 41-й км. Приморского шоссе 319 лит. А
+7 (812) 918-69-70
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