Ресторан Арама Мнацаканова «Рыба на даче» отметит десятилетие музыкальным фестивалем

26 июля загородный ресторан Арама Мнацаканова (Probka Family) «Рыба на даче» отмечает свое десятилетие. На открытой веранде гастро-локации пройдет фестиваль «Музыка на даче», хэдлайнером которого выступит группа «Добраночь».

В программе: бодрый этно-фолк и джем кларнета, скрипки, тромбона, банджо и других инструментов, приправленные дачной классикой с салатами, кабачковой икрой и домашним салом с чесноком, а также сочными мантами и блюдами итальянской и грузинской кухни.

А в субботу, 27 июля, в небо над Сестрорецком запустят большой воздушный шар, на котором смогут прокатиться гости ресторана.

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