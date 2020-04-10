Владелец «Мыженаты» Александр Затуливетров призвал рестораны открываться 15 апреля

Затуливетров отметил, что режим самоизоляции в Петербурге соблюдается плохо, а его на подобное заявление вдохновило письмо от банка. Он отметил, что расходы его компании за март превысили два миллиона рублей, добавив также, что у него нет средств на выплаты сотрудникам в апреле и какой-либо подушки безопасности.

Александр Затуливетров Ресторатор «Я официально заявляю о намерении открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят ЧС, ЧП или то, что там должна объявить власть, которая по-настоящему переживает за своих граждан. И прошу неравнодушных людей последовать моему примеру. Я откроюсь под лозунгом «здесь так же безопасно, как в банках и метро».

Эксперты отмечают, что подобное действие может обойтись ресторатору штрафом до 500 тысяч рублей и запретом на работу до 90 суток, так как он своим поступком нарушит федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и принятое в соответствии с ним постановление правительства Санкт-Петербурга, которым введены ограничительные мероприятия (карантин)». Если же его действие повлечет причинение вреда здоровью или смерть человека, то тогда штраф может вырасти до одного миллиона рублей

Власти Петербурга запретили общепиту работать в привычном формате до 30 апреля, многие перешли на режим доставки. Мы рассказывали, где можно заказать продукты домой (даже в магазин выходить не придется!), запустили челлендж с простыми рецептами от петербургских шефов (секретами уже поделились Олеся Дробот, Павел Демин и Антонио Фреза), а еще поведали о шести петербургских ресторанах, которые сменили формат в связи с карантином.

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