Катя Бокучава: «Рестораторы делают вид , что изобилие никому не мешает. Знайте – они лукавят»

Где родился – там и пригодился. Свое первое заведение на Петроградской стороне я открыла в 2002 году. Проект Ме100, который строился 6 месяцев и должен был стать суши-баром, превратился в прототип ресторана «Терраса», который открылся намного позже. Мы готовили почти все известные кухни мира и сегодня, ребята которые работали со мной тогда, выросли в матерых поваров и отличных бизнесменов. В те времена это был модный и чуть ли не единственный приличный ресторан «на районе», куда стояла очередь. Основными ресторанами Петроградской стороны тех времён были: «Виктория», «У камина», «Фортеция», «Пиросмани», «Горный орел», кафе «Барвинок», «Евразия» в «Нобель-центре», «Антверпен», «Флора» и, конечно же, самый старый ресторан района – «Демьянова уха». Как вы понимаете, открыть современное заведение среди таких олдскульных мест – значит обречь себя на успех. Ме100 просуществовало 4 года и было продано, когда выяснилось, что полученная лицензия на алкоголь была недействительна. После нас в помещение на долгие годы въехала «Мариванна» и ее закрытый формат был продиктован именно отсутствием необходимых для лицензии бумаг.

Спустя 4 года мы открыли «Место» на Кронверкском проспекте и опять попали в точку. Инвестиции в 350 000 евро были отработаны за 1 год и 4 месяца, при условии того, что больше полугода дорога к моему ресторану была перекопана, а в меню напрочь отсутствовали известные блюда. Помню, как почти год мы отучали наших гостей есть салаты с рукколой и креветками, сырные и мясные тарелки, пермскую ветчину с дыней, моцареллу и цезарь. Приучали ходить в ресторан без детей и заменили пиво вином. И вот появление «Места» и его успех стали тем «медом», на запах которого слетелось так много «пчел».