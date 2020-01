Катя Бокучава: «Рестораторы делают вид , что изобилие никому не мешает. Знайте – они лукавят»

Рестораны стали расти как на дрожжах, а пик пришелся на 2014 год, когда страна еще не скатилась в глубокий кризис. Но и до этого несчастного 2014 года на Петроградской открылось немало заведений общественного питания. Их не просто открывали, а копировали друг у друга. Вслед за «Итали» на Большом проспекте появилась «Пробка» на Добролюбова, за ней «Моцарелла», «Макаронники», «Панинаро» и «Пио Неро». За баром «8» открылся Big Wine Freaks, «Большой», «76», The Wall , «Aтелье». После появления Suki-Go to health возникли «Зеленый сад» и Harvest. И, слава богу, я избавилась от всего этого здорового и няшного, так как в спину проекта Димы Блинова уже полгода дует ресторан с фермерскими продуктами «Сад». Вслед за первым стейк-хаусом Red на нашей стороне появились BeefZavod, Must, «Мясной цех». Грузинских заведений стало так же много, как аптек. Суши снова вошли в моду, и их опять стали открывать, несмотря на высокую себестоимость. Лапшичные, пельменные, пиццы... у людей совсем нет фантазии.

Рестораторы улыбаются и делают вид , что это изобилие никому не мешает. Знайте – все они лукавят. Мешает еще как. Бюджет, допустим, в десять миллионов раньше распределялся между пятью заведениями, а сейчас – между пятнадцатью. Специально приезжают есть на Петроградскую из других частей города буквально в несколько ресторанов, и я рада, что оба мои заведения, а так же «Бар 8» входят в их число. Петроградка – не резиновая, это раз. Житель очень искушенный и не бедный – это два. При этом очень любит новое и подвержен смене мест. Жители района легко определяют ширпотреб и не прощают косяков. Так что, если у кого-то в голове Петроградский район, как очередная проходная точка – даже не начинайте стройку.