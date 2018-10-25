Объявлены победители премии «Что Где Есть в Петербурге» 2018

На церемонии награждения в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа мы объявили победителей премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» – 2018. На закрытом голосовании фуди сделали свой выбор. Мы поздравляем победителей и всех номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге».