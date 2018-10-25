Объявлены победители премии «Что Где Есть в Петербурге» 2018
На церемонии награждения в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа мы объявили победителей премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» – 2018. На закрытом голосовании фуди сделали свой выбор. Мы поздравляем победителей и всех номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге».
Ведущими церемонии вручения самого масштабного события ресторанной индустрии Петербурга стали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и телеведущий Александр Малич. На вечере собрались более трехсот номинантов премии и главных героев гастрономической жизни города: рестораторов, экспертов в области общепита, шеф-поваров, а также самые влиятельные ресторанные команды.
Лучший новый ресторан
Birch
Лучший новый ресторан на каждый день
Jungle
Лучший новый бар
«Угрюмочная»
-
Рюмочная в "Бутылке"
Лучшая рюмочная
«Рюмочная в Бутылке»
Лучший азиатский ресторан
Made in China
Заведения с лучшим кофе
Double B
Специальная номинация The Singleton за развитие локальной гастрономии в Петербурге
Birch
Лучший шеф-повар
Антонио Фреза (Jerome)
Лучший бармен
Артем Перук (El Copitas Bar)
Лучший сомелье
Екатерина Яценко (Probka)
Прорыв года среди молодых профессионалов
Дмитрий Кюлленен
Лучшее блюдо из овощей
«Двойной кабачок», «Белка»
Лучшие сырники
«Сырник»
Лучшее ЗОЖ-блюдо
Салат из батата с грушей киноа и огуречным тахини, «Брат»
Лучший мясной тартар
Тартар из говядины с муссом из пармезана, Duo
«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге 2018»: The Singleton , Гранд Отель Европа, Greenfield и Jardin.
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