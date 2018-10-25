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Объявлены победители премии «Что Где Есть в Петербурге» 2018

На церемонии награждения в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа мы объявили победителей премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» – 2018. На закрытом голосовании фуди сделали свой выбор. Мы поздравляем победителей и всех номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге».

Ведущими церемонии вручения самого масштабного события ресторанной индустрии Петербурга стали главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская и телеведущий Александр Малич. На вечере собрались более трехсот номинантов премии и главных героев гастрономической жизни города: рестораторов, экспертов в области общепита, шеф-поваров, а также самые влиятельные ресторанные команды.

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Лучший новый ресторан

Birch

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Лучший новый ресторан на каждый день

Jungle

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Лучший новый бар

«Угрюмочная»

 

  • Рюмочная в "Бутылке"

Лучшая рюмочная

«Рюмочная в Бутылке»

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Лучший азиатский ресторан

Made in China

Заведения с лучшим кофе

Double B

Специальная номинация The Singleton за развитие локальной гастрономии в Петербурге

Birch

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Лучший шеф-повар

Антонио Фреза (Jerome)

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Лучший бармен

Артем Перук (El Copitas Bar)

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Лучший сомелье

Екатерина Яценко (Probka)

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Прорыв года среди молодых профессионалов

Дмитрий Кюлленен

Лучшее блюдо из овощей

«Двойной кабачок», «Белка»

Лучшие сырники

«Сырник»

Лучшее ЗОЖ-блюдо

Салат из батата с грушей киноа и огуречным тахини, «Брат»

Лучший мясной тартар

Тартар из говядины с муссом из пармезана, Duo

 

«Собака.ru» благодарит партнеров и спонсоров премии «Что где есть в Петербурге 2018»: The Singleton , Гранд Отель Европа, Greenfield и Jardin.

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