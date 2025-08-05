Открытие выставки керамики «Балсык»

В ивент-холле «Арт-Квадрата» стартовала первая в республике выставка керамики – проект «Балсыҡ», объединивший работы около 20 мастеров Башкортостана.
Анастасия Новодержкина и Саида Суворова
Ильдус Мухамедьяров, Анастасия Корчагина, Гала Маэр
Дарья Крылова
Виталий Николаев и Анастасия Новодержкина
Елена Бикметова
Айгуль Хабибуллина
Елена Пименова, Эльвира Зубаирова, Евгений Жаворонков, Елена Добровольская
Константин Васин и Эльвира Зубаирова
Елена Бикметова и посетители выставки
Виталий Николаев и Катя Камбарова
Выставка «Балсыҡ» запустилась в «Арт-Квадрате». На открытии прошла неформальная презентация экспозиции и «перерезание» глиняной ленточки с автором проекта Анастасией Новодержкиной, керамистами Михаилом Тараном и Виталием Николаевым, а также представителями оргкомитета проекта Константином Васиным и Миленой Федотовой. Была и лепка вслепую — гостям предложили тактильно взаимодействовать с глиной без визуального контакта, чтобы создать наполнение будущего арт-обьекта.
Выставка продлится до 11 августа – за это время здесь можно посмотреть более 100 работ (не только традиционную керамику, но и арт-объекты и скульптуры!) мастеров декоративно-прикладного искусства: Михаила и Ирины Таран, Виталия Николаева, Леры Безруковой, Ляли Галеевой, Моисея Гульченко, Тамары Нечаевой и других.
Фото: Илья Антохин, Анастасия Игнатьева
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