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Репортажи

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Открытие выставки керамики «Балсык»

В ивент-холле «Арт-Квадрата» стартовала первая в республике выставка керамики – проект «Балсыҡ», объединивший работы около 20 мастеров Башкортостана.

Анастасия Новодержкина и Саида Суворова

Анастасия Новодержкина и Саида Суворова

Ильдус Мухамедьяров, Анастасия Корчагина, Гала Маэр

Ильдус Мухамедьяров, Анастасия Корчагина, Гала Маэр

Дарья Крылова

Дарья Крылова

Виталий Николаев и Анастасия Новодержкина

Виталий Николаев и Анастасия Новодержкина

Елена Бикметова

Елена Бикметова

Айгуль Хабибуллина

Айгуль Хабибуллина

Елена Пименова, Эльвира Зубаирова, Евгений Жаворонков, Елена Добровольская

Елена Пименова, Эльвира Зубаирова, Евгений Жаворонков, Елена Добровольская

Константин Васин и Эльвира Зубаирова

Константин Васин и Эльвира Зубаирова

Елена Бикметова и посетители выставки

Елена Бикметова и посетители выставки

Виталий Николаев и Катя Камбарова

Виталий Николаев и Катя Камбарова

Выставка «Балсыҡ» запустилась в «Арт-Квадрате». На открытии прошла неформальная презентация экспозиции и «перерезание» глиняной ленточки с автором проекта Анастасией Новодержкиной, керамистами Михаилом Тараном и Виталием Николаевым, а также представителями оргкомитета проекта Константином Васиным и Миленой Федотовой. Была и лепка вслепую — гостям предложили тактильно взаимодействовать с глиной без визуального контакта, чтобы создать наполнение будущего арт-обьекта.

Анастасия Новодержкина

Анастасия Новодержкина

Анастасия Новодержкина и Нелли Акчурина

Анастасия Новодержкина и Нелли Акчурина

Анастасия Новодержкина и Михаил Таран

Анастасия Новодержкина и Михаил Таран

Виталий Николаев

Виталий Николаев

Работы Елены Бикметововой

Работы Елены Бикметововой

Работа Милены Федотовой

Работа Милены Федотовой

Выставка продлится до 11 августа – за это время здесь можно посмотреть более 100 работ (не только традиционную керамику, но и арт-объекты и скульптуры!) мастеров декоративно-прикладного искусства: Михаила и Ирины Таран, Виталия Николаева, Леры Безруковой, Ляли Галеевой, Моисея Гульченко, Тамары Нечаевой и других.

Фото:  Илья Антохин, Анастасия Игнатьева

 

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