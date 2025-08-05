Открытие выставки керамики «Балсык»

Выставка продлится до 11 августа – за это время здесь можно посмотреть более 100 работ (не только традиционную керамику, но и арт-объекты и скульптуры!) мастеров декоративно-прикладного искусства: Михаила и Ирины Таран, Виталия Николаева, Леры Безруковой, Ляли Галеевой, Моисея Гульченко, Тамары Нечаевой и других.

Фото: Илья Антохин, Анастасия Игнатьева