Презентация нового бренда в Areta Design

Теперь в Areta Design представлены уникальные светильники из алюминия, стали, латуни и меди. Bezhko располагает производством полного цикла: это позволяет компании кастомизировать и персонализировать дизайн изделий. Цвет и толщина прутьев, размер, световая температура, способ обработки металла – все эти критерии можно выбрать под свой проект.