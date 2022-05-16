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Репортажи

Презентация нового бренда в Areta Design

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Салон познакомил гостей с продукцией Bezhko: маркой светильников премиум-класса из Санкт-Петербурга.

Инна Гриб, Индира Бердышева, Рената Устюжанина

Регина Смирнова

Гульнара Башина

Алина Ныркова

Инна Злобина, Русалина Куликова

Александр Васильев

Александр Васильев, Юрий Бердышев

Александра Каримова

Анастасия Сушко

Теперь в Areta Design представлены уникальные светильники из алюминия, стали, латуни и меди. Bezhko располагает производством полного цикла: это позволяет компании кастомизировать и персонализировать дизайн изделий. Цвет и толщина прутьев, размер, световая температура, способ обработки металла – все эти критерии можно выбрать под свой проект.

Артем и Мария Закружные

Александра Дудаева, Елена Диваева

Ирина Егорова, Лилия Бердышева, Андрей Егоров

Лилия Бердышева

Рената Устюжанина, Индира и Юрий Бердышевы, Екатерина Травникова, Алия Шарафутдинова

Мероприятие прошло на летней веранде Areta Design. Шеф-повар ресторана «Вино и сыр» Леон Монро приготовил для гостей гастрономический ужин в бытовой технике от Asko.

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