Презентация нового бренда в Areta Design

Салон познакомил гостей с продукцией Bezhko: маркой светильников премиум-класса из Санкт-Петербурга.
Теперь в Areta Design представлены уникальные светильники из алюминия, стали, латуни и меди. Bezhko располагает производством полного цикла: это позволяет компании кастомизировать и персонализировать дизайн изделий. Цвет и толщина прутьев, размер, световая температура, способ обработки металла – все эти критерии можно выбрать под свой проект.
Мероприятие прошло на летней веранде Areta Design. Шеф-повар ресторана «Вино и сыр» Леон Монро приготовил для гостей гастрономический ужин в бытовой технике от Asko.
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