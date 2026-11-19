В Москве на полях XX Международного форума «Транспорт России» глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским.
В ходе встречи Сергей Александровский выразил готовность рассмотреть вопрос увеличения частоты полетов и расширение маршрутной сети из Уфы.
Генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев отметил, что основной пассажиропоток из республики идет в Москву, поэтому ключевой вопрос – рост частоты рейсов на этом направлении в 2027 году. В текущем году авиакомпания в летний сезон еженедельно выполняла до 63 рейсов из Уфы в Москву. Этот показатель выше, чем в большинстве регионов страны.
Кроме того, прорабатывается возможность открытия новых рейсов в Мурманск, Волгоград и Красноярск.
На встрече также обсудили перспективы развития перевозок в Китай и Юго-Восточную Азию через красноярский хаб по сквозным тарифам без получения багажа.
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