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Путешествия

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Из Уфы запустили прямые рейсы на Пхукет

Пхукет расположен в Андаманском море Индийского океана. Это крупнейший остров Таиланда, лучше всего отдыхать там с декабря по март.

Сегодня, шестого ноября, авиакомпания «Икар» запустила прямое авиасообщение между Уфой и Пхукетом.

Даты ближайших вылетов Уфа – Пхукет: 30 ноября, 11 и 23 декабря, четвертое, 16, 28 января, девятое и 21 февраля.

Также 18 ноября запланирован рейс по маршруту Уфа – Краби вместо Пхукета.

Время в пути составит восемь часов 20 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777-200.

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