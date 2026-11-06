Из Уфы запустили прямые рейсы на Пхукет

Сегодня, шестого ноября, авиакомпания «Икар» запустила прямое авиасообщение между Уфой и Пхукетом.

Даты ближайших вылетов Уфа – Пхукет: 30 ноября, 11 и 23 декабря, четвертое, 16, 28 января, девятое и 21 февраля.

Также 18 ноября запланирован рейс по маршруту Уфа – Краби вместо Пхукета.

Время в пути составит восемь часов 20 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777-200.