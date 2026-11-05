Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Таиланд, Дубай и на Шри-Ланку

Уже с 10 ноября авиакомпания Azur air совместно с ведущими туроператорами России запускает чартерные рейсы из Уфы.

Направления включают Пхукет (Таиланд) и Хамбантоту (Шри-Ланка). Полеты на оба направления будут выполняться раз в 12 дней на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

Также авиакомпания «Икар» с шестого ноября начнет полеты на Пхукет.

Кроме того, программу полетов по маршруту Уфа – Дубай (аэропорт Аль-Мактум) открыла авиакомпания «Победа». Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Время в пути составит четыре часа 55 минут, полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800.