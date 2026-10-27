Увеличилось количество прямых рейсов из Уфы во Вьетнам

Авиакомпания VietJet совместно с крупнейшими туроператорами открывает прямые регулярные полеты по маршруту Уфа – Фукуок (Вьетнам).

Для комфорта пассажиров на этом популярном курортном направлении авиакомпания задействует широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300 на 377 кресел.

Фукуок – это крупнейший остров Вьетнама с очень комфортным климатом: в течение всего года воздух редко прогревается выше 33° и опускается ниже 19°, а к туристическому сезону относят период с ноября по март включительно.

Время в пути составит девять часов 35 минут.