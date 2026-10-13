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В Башкортостане ищут инвестора в проект создания этнотуристической зоны за 461 млн рублей

Корпорация развития Республики Башкортостан представила новое инвестиционное предложение. С инициативой выступили сами жители муниципалитета.

Рендер опубликовала Корпорация развития Республики Башкортостан

Предложение разработано по инициативе администрации Уфимского района. Оно предполагает создание этнотуристической зоны в деревне Шамонино.

Там с 2023 года проводится фестиваль народной культуры «Алтын ук», который ежегодно собирает все больше участников. Теперь в планах создание постоянной площадки, где каждый сможет погрузиться в атмосферу башкирской культуры.

В этнотуристической зоне предлагают объединить несколько ключевых объектов: этнокультурный парк, глэмпинг-парк, спортивную зону, а также дворец культуры с рестораном и вечерний амфитеатр.

Объем инвестиций в проект составит порядка 461 млн рублей.

Основные вопросы уже проработаны: подобрана площадка, проанализированы рынок и трудовые ресурсы, просчитаны финансовые показатели. Кроме того, инвестор сможет претендовать на господдержку – земельный участок в аренду без торгов, налоговые льготы и грант на развитие туристской инфраструктуры.

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