В Башкортостане ищут инвестора в проект создания этнотуристической зоны за 461 млн рублей

Предложение разработано по инициативе администрации Уфимского района. Оно предполагает создание этнотуристической зоны в деревне Шамонино.

Там с 2023 года проводится фестиваль народной культуры «Алтын ук», который ежегодно собирает все больше участников. Теперь в планах создание постоянной площадки, где каждый сможет погрузиться в атмосферу башкирской культуры.

В этнотуристической зоне предлагают объединить несколько ключевых объектов: этнокультурный парк, глэмпинг-парк, спортивную зону, а также дворец культуры с рестораном и вечерний амфитеатр.

Объем инвестиций в проект составит порядка 461 млн рублей.

Основные вопросы уже проработаны: подобрана площадка, проанализированы рынок и трудовые ресурсы, просчитаны финансовые показатели. Кроме того, инвестор сможет претендовать на господдержку – земельный участок в аренду без торгов, налоговые льготы и грант на развитие туристской инфраструктуры.