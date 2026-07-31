Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Дубай

Со второго августа авиакомпания Flydubai восстанавливает программу полетов по маршруту Дубай – Уфа – Дубай с частотой три рейса в неделю.

Улететь пассажиры смогут во вторник, четверг, воскресенье, а с 19 августа авиакомпания добавит рейс по средам, увеличив количество рейсов до четырех в неделю.

Полеты будут выполняться на воздушном судне Boeing-737-800 с компоновкой 174 кресла. Билеты уже в продаже.