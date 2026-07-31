Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Дубай

Теперь жителям Башкортостана будет намного проще летать на популярный курорт Объединенных Арабских Эмиратов.

Со второго августа авиакомпания Flydubai восстанавливает программу полетов по маршруту Дубай – Уфа – Дубай с частотой три рейса в неделю.

Улететь пассажиры смогут во вторник, четверг, воскресенье, а с 19 августа авиакомпания добавит рейс по средам, увеличив количество рейсов до четырех в неделю.

Полеты будут выполняться на воздушном судне Boeing-737-800 с компоновкой 174 кресла. Билеты уже в продаже.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: