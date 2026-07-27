В Башкортостане построят туристический комплекс за 450 млн рублей

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в новом туристическом комплексе инвестор намерен объединить различные локации для отдыха и оздоровления: эко-парк, уютные гостевые дома, ресторан, конюшня, современный конный манеж, зоны иппотерапии и канистерапии.

Он расположится в Чишминском районе. Объем инвестиций оценивается в 450 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест.

Соглашение о защите и поощрении инвестиций позволит инвестору получить ряд мер господдержки: возможность аренды земельного участка без проведения торгов и налоговые льготы. Открыть новый туристический комплекс планируют в 2028 году.