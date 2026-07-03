В Башкортостане построят базу отдыха за 50 млн рублей

Новая база отдыха расположится в Архангельском районе. Инвестор планирует вложить в строительство порядка 50 млн рублей и создать 10 рабочих мест. Проект реализуют при господдержке: его сопровождает Корпорация развития Башкортостана.

Команда Корпорации подготовила документы для презентации проекта на «Инвестиционном часе», провела анализ инвестплощадки на соответствие планируемому использованию, согласовала проект с администрацией района.

Кроме того, участок в аренду инвестор получил без торгов. Первые постояльцы смогут отдохнуть на новом месте уже в 2030 году.

ООО «Голд-Продукт» зарегистрировано в Уфе в сентябре 2012 года и работает в сфере размещения отдыхающих в кемпингах и туристических автоприцепах.