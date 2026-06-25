Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Теперь доступны прямые рейсы из Уфы в Минск

Столицы Башкортостана и Беларуси теперь снова связаны прямым авиасообщением. И в ближайшем будущем развитие направлений для путешествий продолжится.

Вчера, 24 июня, авиагавань Уфы приняла первый после возобновления авиасообщения рейс из Минска. А уже сегодня из Уфы отправился первый прямой рейс в столицу Беларуси.

Полеты выполняет авиакомпания Belavia на самолетах Boeing 737 один раз в неделю – по средам. Время в пути составляет около трех часов.

«Работа по развитию авиасообщения продолжается – будем и дальше расширять географию полетов и делать путешествия удобнее для жителей республики», – сообщила министр транспорта Башкортостана Любовь Минакова.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: