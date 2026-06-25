Теперь доступны прямые рейсы из Уфы в Минск

Вчера, 24 июня, авиагавань Уфы приняла первый после возобновления авиасообщения рейс из Минска. А уже сегодня из Уфы отправился первый прямой рейс в столицу Беларуси.

Полеты выполняет авиакомпания Belavia на самолетах Boeing 737 один раз в неделю – по средам. Время в пути составляет около трех часов.

«Работа по развитию авиасообщения продолжается – будем и дальше расширять географию полетов и делать путешествия удобнее для жителей республики», – сообщила министр транспорта Башкортостана Любовь Минакова.