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Возобновились прямые рейсы из Уфы в Батуми

Солнечная Грузия ждет! Теперь от столицы автономной республики Аджария вас отделяют только несколько часов пути.

Фото: Минтранс Башкортостана

С 16 июня авиакомпания Red Wings возобновила прямые перелеты в Батуми из Уфы.

До этого в Грузию прямым рейсом можно было добраться только в Тбилиси.

Рейсы в Батуми будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям, на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров.

Вылет из Уфы – в 00:05, обратно – в 3:40, время местное для каждого аэропорта.

Путь займет три часа 25 минут.

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