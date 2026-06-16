Возобновились прямые рейсы из Уфы в Батуми

С 16 июня авиакомпания Red Wings возобновила прямые перелеты в Батуми из Уфы.

До этого в Грузию прямым рейсом можно было добраться только в Тбилиси.

Рейсы в Батуми будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям, на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров.

Вылет из Уфы – в 00:05, обратно – в 3:40, время местное для каждого аэропорта.

Путь займет три часа 25 минут.