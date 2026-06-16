В Башкортостане займутся развитием сплавного туризма

В концепции определили четыре пилотных маршрута: по Белой с маршрутом в 91 км, а также рекам Ай – 84 км, Юрюзань – 44 км и Сакмара – 120 км.

Уже сформирован перечень участков для стоянок и туристской инфраструктуры. Впереди кадастровые работы, обустройство мест отдыха, развитие кемпингов и подготовка инструкторов.

«Нам нужно сделать сплавы безопасными, удобными, популярными. При этом во главу угла ставим, конечно, бережное отношение к природе. Предложил коллегам одобрить проект концепции», – сообщил сегодня, 16 июня, премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

В 2025 году турпоток в Башкортостан увеличился на 8,2% и составил 2,4 млн поездок. В сплавах участвуют 60-80 тыс. туристов за сезон.