Из Уфы до Ярославля теперь можно добраться на автобусе

С сегодняшнего дня, 12 июня, до Ярославля можно добраться на автобусе – об этом сообщила пресс-служба Минтранса Башкортостана.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам на современных автобусах Yutong туристического класса, предназначенных для комфортных поездок на дальние расстояния. Новый маршрут свяжет Башкортостан с крупными городами Поволжья и Центральной России.

Это направление дополнит сеть межрегиональных рейсов перевозчика АО «Башавтотранс», которые уже связывают Уфу с Казанью, Нижним Новгородом, Чебоксарами, Пермью и другими городами страны.