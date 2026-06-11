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Путешествия

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Из Уфы до Ярославля теперь можно добраться на автобусе

Ярославль – один из старейших русских городов, основанный в XI веке, столица «Золотого кольца» России, его исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Минтранс Башкортостана

С сегодняшнего дня, 12 июня, до Ярославля можно добраться на автобусе – об этом сообщила пресс-служба Минтранса Башкортостана.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам на современных автобусах Yutong туристического класса, предназначенных для комфортных поездок на дальние расстояния. Новый маршрут свяжет Башкортостан с крупными городами Поволжья и Центральной России.

Это направление дополнит сеть межрегиональных рейсов перевозчика АО «Башавтотранс», которые уже связывают Уфу с Казанью, Нижним Новгородом, Чебоксарами, Пермью и другими городами страны.

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