«Победа» открывает прямой рейс из Уфы в Стамбул

Как сообщает пресс-служба уфимской авиагавани, с четвертого июля лоукостер «Победа» начинает программу полетов по маршруту Уфа – Стамбул с частотой два рейса в неделю.

Рейс будет выполняться по понедельникам и субботам на самолетах Boeing-737. Вылет из Уфы – в 6:00 по уфимскому времени, время в пути составит четыре часа.

Также из Уфы в Стамбул выполняют полеты авиакомпании Utair и Red Wings.