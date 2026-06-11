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«Победа» открывает прямой рейс из Уфы в Стамбул

Еще одна авиакомпания запустила полетную программу из аэропорта «Уфа» в экономический, исторический и культурный центр Турции.

Фото: аэропорт «Уфа»

Как сообщает пресс-служба уфимской авиагавани, с четвертого июля лоукостер «Победа» начинает программу полетов по маршруту Уфа – Стамбул с частотой два рейса в неделю.

Рейс будет выполняться по понедельникам и субботам на самолетах Boeing-737. Вылет из Уфы – в 6:00 по уфимскому времени, время в пути составит четыре часа.

Также из Уфы в Стамбул выполняют полеты авиакомпании Utair и Red Wings.

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