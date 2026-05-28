Откроются прямые рейсы из Уфы в Минск

Глава Минтранса Башкортостана Любовь Минакова сообщила о том, что новый международный рейс Уфа – Минск запустят 24 июня.

Полеты будет выполнять авиакомпания Belavia на воздушном судне «Эмбраер-195» один раз в неделю, по средам. Время в пути составит почти три часа.

Уфа станет девятым городом России, в который авиакомпания Belavia выполняет полеты на регулярной основе.